باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی میگوید موضع این کشور خلیج فارس در برابر الحاق کرانه باختری اشغالی به اراضی اشغالی در دیدار وزیر امور خارجه این کشور با بنیامین نتانیاهو در شهر نیویورک «قاطع» بوده است.
قرقاش در پستی در X گفت: «همانطور که موضع امارات متحده عربی در بستن پرونده الحاق سرزمینهای فلسطینی به اسرائیل قاطع بود، دیدار بین شیخ عبدالله بن زاید و نخست وزیر اسرائیل در نیویورک گامی جسورانه برای حمایت از تلاشهای بینالمللی برای پایان دادن به جنگ غزه و دستیابی به آتشبس دائمی است که به فاجعه انسانی پایان میدهد و مسیر صلح را تقویت میکند.»
به گزارش رسانههای اسرائیلی، دیپلمات ارشد اماراتی به نتانیاهو هشدار داد که الحاق به توافقنامه ابراهیم - توافقنامهای در سال ۲۰۲۰ که عادیسازی روابط بین چندین کشور عربی از جمله امارات و اسرائیل را برقرار کرد - آسیب میرساند.
منبع: الجزیره