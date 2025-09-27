مشاور رئیس امارات می‌گوید موضع این کشور در برابر الحاق کرانه باختری اشغالی در دیدار وزیر خارجه این کشور با نتانیاهو در شهر نیویورک قاطع بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی می‌گوید موضع این کشور خلیج فارس در برابر الحاق کرانه باختری اشغالی به اراضی اشغالی در دیدار وزیر امور خارجه این کشور با بنیامین نتانیاهو در شهر نیویورک «قاطع» بوده است.

قرقاش در پستی در X گفت: «همانطور که موضع امارات متحده عربی در بستن پرونده الحاق سرزمین‌های فلسطینی به اسرائیل قاطع بود، دیدار بین شیخ عبدالله بن زاید و نخست وزیر اسرائیل در نیویورک گامی جسورانه برای حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ غزه و دستیابی به آتش‌بس دائمی است که به فاجعه انسانی پایان می‌دهد و مسیر صلح را تقویت می‌کند.»

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دیپلمات ارشد اماراتی به نتانیاهو هشدار داد که الحاق به توافق‌نامه ابراهیم - توافق‌نامه‌ای در سال ۲۰۲۰ که عادی‌سازی روابط بین چندین کشور عربی از جمله امارات و اسرائیل را برقرار کرد - آسیب می‌رساند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انور قرقاش ، کرانه باختری
خبرهای مرتبط
پاکستان: جنگ غزه یکی از دلخراش‌ترین تراژدی‌های زمانه ما است
الاغ دزدی شهرک‌نشینان اسرائیلی از خانه‌های فلسطینیان
وزیر خارجه امارات در دیدار با نتانیاهو در نیویورک خواستار پایان جنگ غزه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
منفور در زمین و آسمان
نور از شرق؛ ائتلاف اتمی ایران و روسیه در برابر تحریم‌ها
واکنش چین و روسیه به رد قطعنامه پیشنهادی برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران
دولت لبنان و هراس از یاد نصرالله
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
آمریکا ویزای رئیس‌جمهور کلمبیا را لغو می‌کند
چرخش به جنگ طلبی
بیانیه مشترک مسکو، پکن، اسلام‌آباد و تهران در مخالفت با حضور نظامی خارجی در افغانستان
ترامپ: مذاکرات «فشرده» در مورد غزه در جریان است
تعطیلی ۵ اردوگاه در مرز پاکستان با افغانستان
آخرین اخبار
امت اسلامی؛ راهکار برون‌رفت از بن‌بست مدیریت مهاجران افغانستانی + تصاویر
امارات در مورد الحاق کرانه باختری به اسرائیل هشدار داده است
تسلط روسیه بر ۳ روستا در شرق اوکراین
بازگشت روزانه بیش از ۷ هزار مهاجر از مرزهای پاکستان و ایران
آغاز کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در ۳ استان افغانستان
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
تعداد قربانیان سیل تایلند به ۷ نفر رسید
ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران/تأکید بر ثبت‌نام تمامی دانش‌آموزان دارای مدارک هویتی
تأکید بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و احترام به تمامیت ارضی افغانستان در دیدار سفیر طالبان با مقام چینی
مشاهده پهپاد‌های جدید بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی دانمارک
دو مهاجر در تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند
دیدار فرستاده ترامپ و جرد کوشنر با نتانیاهو درباره جنگ غزه
رزمایش ناتو در دریای شمال به بهانه تهدید روسیه
طوفان در فیلیپین دستکم ۱۰ کشته بر جا گذاشت
چرخش به جنگ طلبی
ونزوئلا خواستار حمایت از این کشور علیه تهدید آمریکا شد
ترامپ: مذاکرات «فشرده» در مورد غزه در جریان است
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرکز چین را لرزاند
وزیر خارجه امارات در دیدار با نتانیاهو در نیویورک خواستار پایان جنگ غزه شد
واکنش چین و روسیه به رد قطعنامه پیشنهادی برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران
آمریکا ویزای رئیس‌جمهور کلمبیا را لغو می‌کند
دولت لبنان و هراس از یاد نصرالله
داعش مهار شده است
بیانیه مشترک مسکو، پکن، اسلام‌آباد و تهران در مخالفت با حضور نظامی خارجی در افغانستان
ارسال کمک‌های بشردوستانه هند به افغانستان از مسیر چابهار
تعطیلی ۵ اردوگاه در مرز پاکستان با افغانستان
نور از شرق؛ ائتلاف اتمی ایران و روسیه در برابر تحریم‌ها
منفور در زمین و آسمان
واکنش عراق به تهدید نتانیاهو علیه مقاومت این کشور
ناتوانی ناتو از سرنگونی پهپاد‌ها با موشک‌های گران‌قیمت