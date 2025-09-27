باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، در ششمین آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت، ضمن گرامیدشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: شما پیشکسوتان دفاع مقدس، راویان حماسههای آن دوران پرافتخار هستید و اجازه نمیدهید آن حماسهها و رشادتها فراموش شود و مورد تحریف قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح شرایط کشور در آغاز جنگ تحمیلی ۸ ساله، افزود: در جریان جنگ تحمیلی ۸ ساله از یک سو صدام با حمایت استکبار جهانی به کشور ما تجاوز کرده بود و از دیگر سو، گروهکهای ضد انقلاب با شعار دروغین حمایت از خلق، به روی مردم اسلحه کشیده بودند و علیرغم اینکه شعار ضدیت با امپریالیسم سر میدادند از آمریکاییها سلاح میگرفتند تا مردم ایران را ترور کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به حامیان رژیم متجاوز صدام در جریان جنگ تحمیلی ۸ ساله، گفت: صدامِ متجاوز، تسلیحات میکروبی، شیمیایی و کشتار جمعیاش را از امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان تامین میکرد؛ همین رژیمها امروز نیز در مقابل ملت ایران ایستادهاند و در صدد تحمیل اغراض و خواستههای شوم خود به مردم ایران هستند.
وجوه شباهت جنگ تحمیلی هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه
رئیس عدلیه با بیان تشابهات جنگ تحمیلی هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، تصریح کرد: ملت ایران اسلامی در جریان جنگ تحمیلی ۸ ساله یک وجب از خاک خود را نیز به دشمن نداد و در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با اقتدار و صلابت تمام از مرزهای ارزشی و جغرافیایی خود دفاع کرد و دشمن را به سزای اعمالش رساند.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، صهیونیستهای متجاوز وقتی از رویارویی با قوای ایران اسلامی ناتوان و عاجز شدند به آمریکاییها روی آوردند و و آمریکاییها نیز پس از تجاوز، ضرب شست نیروهای مسلح ایران اسلامی را دریافت کردند؛ از جنگ جهانی دوم به این سو سابقه نداشته که آمریکا کشوری را مورد حمله قرار دهد و پاسخ دریافت کند، اما قوای مسلح ایران اسلامی این مهم را تحقق بخشید و پوزه آمریکا و سگ هارش رژیم صهیونیستی را به خاک مالید.
مؤلفههای دخیل در پیروزی ایران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
محسنی اژهای با برشمردن مؤلفههای دخیل در پیروزی ایران اسلامی بر آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: هدایتهای الهی و داهیانه مقام معظم رهبری و وحدت و اتحاد و انسجام مردمی حول محور ولایتفقیه و دفاع از وطن و همچنین اقتدار و صلابت قوای مسلح ایران اسلامی، از جمله مؤلفهها و عوامل اثرگذار پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود.
محاسبات غلط دشمن در جریان جنگ تحمیلی اخیر
رئیس قوه قضاییه با اشاره به محاسبات غلط دشمن در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: دشمن در جریان جنگ تحمیلی اخیر، این تصور باطل را داشت که با دو عملیات، کار را تمام میکند؛ نخست تعدادی از مسئولان ما را ترور میکند و سپس با منهدم کردن برخی از اماکن، مردم را به همراهی با خود وامیدارد؛ این نمونهای از محاسبات غلط دشمن بود. دشمن نشان داد که بعد از چهل و چند سال، هنوز مردم ما و نظام ما را نشناخته است.
رئیس قوه قضاییه افزود: اندیشکدههای دشمن اگرچه معتقد و مدعیاند بر مبنای محاسبات مادیشان، همه چیز را در خصوص ایران اسلامی درست پیشبینی کردهاند اما آنها باید بپذیرند که ملت ایران را نشناختهاند و نخواهند شناخت. ملت ایران ملتی غیرتمند و با عزت است که غیرت و عزتش را با هیچ چیز دیگر معاوضه نمیکند.
رئیس دستگاه قضا گفت: در ابتدای جنگ تحمیلی اخیر، دشمن فرماندهان بزرگی را از ما گرفت اما با درایت و صلابت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان جدید بلافاصله جایگزین شدند و راهبرد همهجانبه دفاع مقدس طراحی و اجرا شد؛ این راهبرد به قدری قدرتمندانه عملیاتی شد که دشمن را به عقبنشینی و درخواست آتشبس واداشت.
قاضیالقضات گفت: در جریان جنگ تحمیلی ۸ ساله، عمده فرماندهان ما را جوانان تشکیل میدادند؛ همان جوانانی که در سالهای پس از دفاع مقدس، به فرماندهانی مجرب و متبحر تبدیل شدند و حاج قاسم سلیمانیها از دل آنها بیرون آمدند و حتی دشمنان نیز به قدرت فرماندهی آنها اذعان کردند؛ امروز نیز چنانچه جنگی رخ دهد، باز هم همین جوانان با ایمانی راسختر از جوانان دوران دفاع مقدس ۸ ساله، به میدان خواهند آمد تا از کیان ایران اسلامی و عزت و شرف ملی و اسلامی ما دفاع کنند.
محسنی اژهای با اشاره به هزیمت دشمن در رویارویی با ایران اسلامی اظهار کرد: امروز دشمن کینهتوزتر از قبل شده، چرا که از ایران اسلامی در همه عرصهها شکست خورده است و به هیچ یک از اهدافش در قبال کشور و نظام ما نرسیده است؛ همان کسانی که در جنگ تحمیلی ۸ ساله به حمایت همهجانبه از صدام پرداختند، این روزها صهیونیستها را حمایت میکنند و همان بلندگوهای تبلیغاتی که در جنگ ۸ ساله، علیه ایران اسلامی هجمهپراکنی میکردند، این روزها علیه حقانیت نظام و کشور ما بهپاخاستهاند و هجمهپراکنی و درشتگویی میکنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در قضیه دفاع مقدس ملت ایران در برابر جبهه کفر و استکبار خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد ارزشها و دستاوردهای دفاع مقدس ملت ایران در دو جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه از یادها برود و یا تحریف شود؛ جهاد تبیین در قضیه دفاعهای مقدس ملت ایران در برابر جبهه کفر و استکبار، از ضروریات است.
براساس این گزارش در جریان این مراسم، با حضور رئیس قوه قضاییه از ۲۰ عنوان جدید کتاب در حوزه دفاع مقدس رونمایی شد. همچنین از فعالان عرصه روایتگری و جهاد تبیین در حوزه دفاع مقدس و تعدادی از خانوادههای معظم شهدای گرانقدر ایران اسلامی قدردانی و تجلیل شد.
در خلال این مراسم، لباس و کارت روایتگری حوزه دفاع مقدس به حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اهداء شد.
رئیس قوه قضاییه، پیش از حضور در آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت، در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حضور یافت و به مدت ۲ ساعت از بخشهای مختلف این موزه از جمله سراسرنمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نمایشگاه مرکز دانشنامه دفاع مقدس و نمایشگاه «در لباس سربازی» بازدید به عمل آورد.
ضرورت آشنایی بیش از پیش نسل جدید با ایثارگریها و فداکاریهای دوران دفاع مقدس
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدیدها، بر ضرورت آشنایی بیش از پیش نسل جدید با ایثارگریها و فداکاریهای دوران دفاع مقدس هشت ساله تاکید کرد و گفت: مشاهده اطلاعات، آمارها و مستندات موجود در بخشهای مختلف موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، قطعاً برای نسل جدید آگاهیبخش و مفید خواهد بود؛ حتی نسلی که زمان جنگ تحمیلی هشت ساله را درک کرده، ممکن است به صورت کامل در جریان حجم انبوه اطلاعات، آمار و اسنادی که در این موزه قرار گرفته، نباشد.
رئیس عدلیه تاکید کرد: ضرورت دارد که محققان، اساتید، دانشجویان، دانشآموزان و اقشار مختلف مردم، نسبت به وجود چنین نمایشگاهها و موزههایی که منعکسکننده دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت است، آگاهی لازم را پیدا کنند و برنامهریزیهای مدون، منظم و مستمری جهت حضور آنها در این نمایشگاه و موزه، طراحی شود.
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از نمایشگاه مرکز دانشنامه دفاع مقدس نیز اظهار کرد: تهیه و تدوین دانشنامههای دفاع مقدس در بخشهای مختلف و برای تمام استانهای کشور، یک اقدام ماندگار و ارزشمند از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس است.
محسنی اژهای در جریان بازدید از نمایشگاه «در لباس سربازی» که روایتگر حضور و مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس بود، اظهار کرد: باید کرور کرور سپاسگزار خداوند متعال باشیم که در زمانهای زیست میکنیم که رهبری و هدایت ما را انسانهایی حکیم و شجاع همچون امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بر عهده داشته و دارند.
رئیس قوه قضاییه گفت: با وجود آنکه درباره دوران هشت سال دفاع مقدس، بسیار گفته و شنیده شده اما همچنان ابعاد ناشناخته یا کمتر توجه شدهای از آن دوران وجود دارد که باید به آنها نیز پرداخته شود.
«مردمی بودن» مهمترین شاخصه هشت سال دفاع مقدس
محسنی اژهای در ادامه، «مردمی بودن» را مهمترین شاخصه هشت سال دفاع مقدس دانست و گفت: مردم در آن مقطع زمانی با انسجام و وحدتی مثال زدنی به ندای امامِ امت لبیک گفتند و برای دفاع از اسلام و کیان کشور وارد میدان شدند. در آن برهه، جوانان و دلیرمردان ایران اسلامی، با ایمان، غیرت، اعتماد به نفسی بینظیر و بدون کوچکترین واهمهای نسبت به تجهیزات دشمن، خود را به جبههها میرساندند و برای کشور، مردم و امامشان، جانفشانی میکردند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: چنانچه بخواهیم درک درستی را از دوران هشت سال دفاع مقدس داشته باشیم باید نسبت به شرایط و مقتضیات آن زمان، از آگاهی و اطلاعات کافی برخوردار باشیم؛ جنگ نظامی نابرابر خارجی و متعاقب آن جنگ داخلی از سوی منافقین، هنگامی علیه کشور ما تحمیل شد که نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام نو پا و تازه استقرار یافته، در حال شکلدهی ارکان خود بود؛ در چنین شرایطی دلیرمردان ما با اعتماد به نفس، ایمان مثالزدنی و عِرق ملی و دینی خود، برای دفاع از کشور، اسلام، مردم و ولی فقیه، وارد صحنه شدند و دشمنی را که مستظهر به حمایتهای شرقی و غربی بود، شکست دادند.
محسنی اژهای با بیان اینکه مردم ایران اسلامی در دفاع مقدس هشت ساله، دشمن و نقشهها و توطئههای او را خوب شناختند و «بسیجیوار» وارد میدان شدند، گفت: فرماندهان ما در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز از قشرهای مختلف مردم بودند.
محسنی اژهای با اشاره به اشتراکات فراوان دفاع مقدس هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: ویژگیهای بارز و ممتاز دوران هشت سال دفاع مقدس نظیر «ایثارگری و جانفشانی»، «اتحاد و انسجام»، «دشمنشناسی» و «حضور در صحنه»، به شکلی به مراتب برجستهتر، در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز تبلور پیدا کرد. در جنگ تحمیلی اخیر شاهد بودیم هنگامی که مردم احساس کردند وطن و ایران اسلامیِ آنها در معرض خطر است، با دل و جان به میدان آمدند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تفاوت سلایق و گرایشهایی که امروز در جامعه وجود دارد، در دوران دفاع مقدس هشت ساله نیز وجود داشت و اینگونه نبود که در آن زمان، همه مردم به مانند همدیگر فکر کنند؛ همین مردم زمانی که دیدند صدام به عنوان دستنشانده قدرتهای غربی و شرقی به خاک کشورشان حمله کرده و عزت و شرف آنها را در معرض خطر قرار داده وارد صحنه شدند. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز دقیقاً همین اتفاق رخ داد؛ مردم در جنگ تحمیلی اخیر به وضوح این موضوع را درک کردند که جنایتکاران صهیونیستی، دستنشانده قدرت استکباری آمریکا هستند.
محسنی اژهای با بیان اینکه دلاورمردان ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مجدداً همان رشادتها و فداکاریهای دوران دفاع مقدس هشت ساله را به نمایش گذاشتند، گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، همه ما شاهد دلاورمردیها و غیرتمندیهای بینظیر و مثالزدنی نیروهای ارتشی، سپاهی، بسیجی و همچنین آحاد مردم در مقابله با قدرت استکباری آمریکا بودیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی در طول مدت حیات منحوس خود، هیچگاه به مانند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اینچنین ضربات سهمگینی را متحمل نشده بود؛ رژیمی که در گذشته، به صورت همزمان در برابر چند کشور میایستاد و شکست را بر آنها تحمیل میکرد، در جنگ تحمیلی اخیر که مقابل ایران انجام داد، به وضوح متحمل شکست شد؛ همچنین در دفاع مقدس ۱۲ روزه و پس از ورود آمریکا به جنگ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کاری را با آمریکا کردند که بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ کشوری آن را انجام نداده بود. ضربات سنگین و سهمگینی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه بر پیکره رژیم صهیونیستی وارد شد سبب شد که آنها پیشنهاد آتشبس را مطرح کنند.
محسنی اژهای اضافه کرد: نباید فراموش کنیم که دشمن امروز کشورمان، دقیقاً همان دشمن زمان هشت سال دفاع مقدس است؛ همان کشورهایی که در جنگ تحمیلی هشت ساله به ما هجمه میآوردند، به صدام کمک میکردند و پیشرفتهترین تجهیزات را در اختیار او قرار میدادند، امروز هم حامی رژیم صهیونیستی هستند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: قدرت بازدارندگی امروز ایران، نتیجه فداکاریهای دوران هشت سال دفاع مقدس است.
براساس این گزارش حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با حضور بر مزار مطهر شهدای آرمیده در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نسبت به مقام شامخ این شهدای والامقام، ادای احترام کرد.
منبع: قوه قضاییه