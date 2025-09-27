باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برداشت سیب از باغ های مشگین شهر + فیلم

شهرستان مشگین شهر دارای ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ سیب است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مشگین شهر اردبیل چند روزی است که برداشت سیب آغاز شده و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۲۴ هزار تن انواع سیب در این شهرستان برداشت شود.

 

 

 

مطالب مرتبط
برداشت سیب از باغ های مشگین شهر + فیلم
young journalists club

برداشت طلای سبز از کویر قم + فیلم

برداشت سیب از باغ های مشگین شهر + فیلم
young journalists club

برداشت طلای سبز در دل کوه و کویر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم
۴۱۲۱

جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم
۹۵۲

روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم
۶۹۴

قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم
۶۸۰

میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم
۶۶۰

دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.