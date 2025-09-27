باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیات امنای بنیاد ملی بازیهای رایانهای به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز شنبه، ۵ مهر برگزار شد.
صالحی در این جلسه گفت: از زمانی که این بنیاد در دهه ۸۰ شمسی شکل گرفت تاکنون چند اتفاق در حوزه بازیها رخ داده است که بر فضای کارکردی بنیاد میتواند موثر باشد.
وی افزود: تحولاتی در حوزه فناوری پدید آمده که تاثیری قابل توجه بر بازیها گذاشته و فضای فعلی را نسبت به دهه ۸۰ شمسی متفاوت کرده است، مواردی مانند واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، بلاکچین و... است که بازیهای ویدیویی را متاثر کرده است و به همین دلیل ویژگیهایِ بازیهایِ رایانهایِ فعلی با دهه ۸۰ تفاوتهای قابل توجهی دارد.
صالحی ادامه داد: جامعه مخاطب این بازیها نیز از نظر کمی و سنی تغییرات زیاد داشته است؛ در دهه ۸۰ عمدتا کودکان و نوجوانان درگیر بازیهای رایانهای بودند که با گذشت زمان سن آنها افزایش یافته است؛ ولی همچنان به این بازیها توجه دارند که البته این مساله صرفا برای ایران نیست و در تمام دنیا چنین رویکردی وجود دارد. همچنین بهواسطه گسترش موبایل هوشمند و اینترنت، اکنون بیش از ۲۹ میلیون نفر مصرف بازی ویدیویی را دارند.
صالحی تصریح کرد: این مسائل ایجاب میکند متناسب با آن رویکردهای نوی اتخاذ کنیم و رویکردهای موفق قبلی را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ترکیب فرادستگاهی هیات امنای بنیاد بازیهای رایانهای برای هم افزایی بیشتر است؛ مجموعه کسانی که از بخشهای مختلف در این جلسه حضور دارند باید توجه کنند بررسی و حل مسائل این حوزه صرفا محدود به وزارت ارشاد نیست و باید هم افزاییِ ظرفیتها را در دستور کار قرار دهیم.
وی افزود: بازیهای رایانهای یکی از حوزههای پیشران و اثرگذار بوده و خواهد بود بهویژه اینکه واقعیت افزوده و ... تجربه جدیدی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرده و موجب اثرگذاری بیشتر بر بازیکنان را فراهم آورده است.
صالحی تصریح کرد: برای سه سال آینده دولت، باید برنامهای راهبردی ناظر به این حوزه درنظر بگیریم علاوه بر آن باید هم افزایی دستگاههای عضو هیات امنای بنیاد بازیهای رایانهای افزایش یابد.
در این جلسه گزارش عملکرد این بنیاد در سال ۱۴۰۳ و برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۴ ارائه شد و اعضا به بحث و تبادل نظر درمورد آن پرداختند.
منبع: وزارت فرهنگ