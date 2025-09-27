جمعی از مسئولان بنیاد شهید از جمله معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و نماینده ولی فقیه در بنیاد برای شرکت در بزرگداشت اولین سالگرد شهید سید حسن نصرالله به لبنان سفر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران از جمله مهندس سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهبد و امور ایثارگران، حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد و دکتر یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد برای حضور در بزرگداشت اولین سالگرد شهید حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله به لبنان سفر کردند.

در این سفر مهدی محمدی، مشاور رئیس و مدیرکل ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین‌الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران و عباسعلی رضایی، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهید حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله حضور خواهند داشت.

زیارت مزار شهید حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و اهدای تاج گل، بازدید از برخی بیمارستان‌های جنوب بیروت، دیدار هیات اعزامی با مسوولان موسسه شهدای لبنان و … از جمله برنامه‌های هیات اعزامی مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران به بیروت است.

منبع: بنیاد شهید

برچسب ها: بنیاد شهید ، سید حسن نصرالله
میدان التحریر بغداد دیشب شاهد صحنه هایی سرشار از اشک و شعار بود + فیلم
تجمع مردم لبنان در مکان شهادت سید حسن نصرالله + فیلم
مکتب عملیات روانی شهید نصرالله
