فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی پلیس پیشگیری تهران گفت: هوشیاری ماموران و تصاویر دوربین، سارق را هنگام سرقت در نمایشگاه گرفتار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ علی محمدیان، فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی پلیس پیشگیری تهران بیان داشت: با پایش دوربین‌های مدار بسته و هوشیاری عوامل انتظامی مستقر در نمایشگاه، یک سارق سابقه دار را در حین سرقت از یکی از شهروندان شناسایی و مأموران پلیس بلافاصله برای دستگیری وی اقدام کردند.

وی افزود: این سارق با سواستفاده از تردد بالای مراجعان حاضر در نمایشگاه قصد سرقت لپ تاپ و گوشی موبایل در یکی از غرفه‌ها را داشته که با هوشیاری عوامل انتظامی این سارق دستگیر شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: این سارق به چند فقره سرقت مشابه دیگر در محل نمایشگاه‌ها اعتراف کرده و ۲ نفر از شکات وی در خصوص سرقت تلفن همراه نیز شناسایی شدند. متهم جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ محمدیان در پایان خاطر نشان کرد: فروشندگان عزیز توجه داشته باشند که حتماً دوربین‌های مداربسته در اماکن صنفی خود نصب کنند و نسبت به افراد مشکوکی که وارد مغازه آنها می‌شوند آگاه و هوشیار باشند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس پیشگیری ، سارق
خبرهای مرتبط
دستگیری ۴ سارق منزل در تعقیب و گریز پلیس در شهرک قدس
اخاذی تحت عنوان مامور ارگان نظامی
دستگیری سارقین مسلح خودرو در حین ارتکاب جرم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدرم را عامل بدبختی‌هایم می‌دانستم
وقتی مرگ، ۲زندانی را تعقیب می‌کرد
اهتزاز دائمی پرچم حزب الله بر بام بلدیه
دستفروشان کلاهبردار در چنگ قانون
چرا شروع مدرسه برای کودکان چالش‌برانگیز است؟
دوچرخه‌سوار حین حرکت در معابر شهری مشمول قوانین ترافیکی است
هشدار قوه قضاییه درباره اخبار مربوط به مکانیسم ماشه
پیگیری‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به غزه
حضور رئیس بنیاد شهید در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در بیروت
سهمیه اعزام دانشگاهیان به عمره به ۸ هزار نفر رسید
آخرین اخبار
هوشیاری پلیس نمایشگاه، جلوی سرقت لپ‌تاپ را گرفت
آغاز طرح ویژه نظارت برنانوایی‌ها توسط تعزیرات
حضور رئیس بنیاد شهید در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در بیروت
هدف از طرح مدیریت مصرف، برچیدن مصرف موادمخدر از داخل جامعه و خیابان‌ها است
وحدت و انسجام ملی همه نقشه‌های شوم دشمن را خنثی می‌کند
مدیرکل کمیته امداد استان تهران، یکشنبه ۶ مهر از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ پاسخگوی شهروندان است
آخرین آمار از بازسازی ساختمان‌ها و واحد‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه
رکورد جراحی ترمیمی رایگان در مشهد شکست / ۲۶ عمل جراحی در یک روز
فرزندان مراکز بهزیستی به شرط توانمندسازی شغلی و روانی ترخیص می‌شوند
کاهش نیمی از ساختمان‌های بحرانی شهر تهران
دستور دادستانی تهرانی برای تعیین تکلیف پارکینگ‌های متخلف تا پایان مهرماه
تاکید وزیر دادگستری بر همکاری وزارتخانه‌‌ها برای ثبت‌نام کودکان اتباع در مدارس
دوچرخه‌سوار حین حرکت در معابر شهری مشمول قوانین ترافیکی است
قیمت مرغ در سطح شهر به میادین میوه و تره‌بار ربطی ندارد
کشف ۲۵۲ خودرو در طرح سراسری کشف خودرو‌های مسروقه
اهتزاز دائمی پرچم حزب الله بر بام بلدیه
مستند «من بلاگر نیستم» رونمایی می‌شود
افتتاح چند همراه‌سرای جدید در تهران تا پایان سال
برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات استان تهران؛ احکام صادره به روسای کمیته‌ها ابلاغ شد
دستفروشان کلاهبردار در چنگ قانون
هشدار قوه قضاییه درباره اخبار مربوط به مکانیسم ماشه
تدوین بسته ترخیص بیماران روان مزمن تحت نظارت سازمان بهزیستی
سهمیه اعزام دانشگاهیان به عمره به ۸ هزار نفر رسید
تردد در اکثر معابر و بزرگراه‌های پایتخت پرحجم و سنگین است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
پدرم را عامل بدبختی‌هایم می‌دانستم
وقتی مرگ، ۲زندانی را تعقیب می‌کرد
پیگیری‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به غزه
چرا شروع مدرسه برای کودکان چالش‌برانگیز است؟
دادستان کل کشور با رئیس دیوان عالی ازبکستان دیدار کرد