رئیس جمهور ترکیه با محکوم کردن نخست وزیر رژیم صهیونیستی، سخنرانی روز گذشته او در مجمع عمومی سازمان ملل را به سخره گرفت.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هشدار داد که اگر جلوی رژیم اسرائیل گرفته نشود، اراده برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی ناقص خواهد ماند و در ادامه خواستار محاکمه فوری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم شد.
رئیس جمهور ترکیه در ادامه به سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: «رئیس شبکه نسلکشی» هیچ مخاطبی برای دروغها و تهدیدهای خود نداشت و در عوض برای صندلیهای خالی صحبت میکرد.
اردوغان در سخنرانی خود در مجمع دیپلماسی «بسفر» در استانبول، به رسمیت شناختن فلسطین توسط چندین کشور را «اقدامی دیرهنگام» اما «گامی مهم» توصیف کرد و گفت که هرگونه تلاشی برای اصلاح اشتباهات گذشته باید مورد استقبال قرار گیرد. با این حال، اردوغان جهان را به بیعملی متهم کرده و این سوال را مطرح کرد که چرا قبل از شهادت ۶۵ هزار انسان بیگناه، برخی کشورها فلسطین را به رسمیت نمیشناختند.
اردوغان همچنین سازمان ملل و سایر نهادهای بینالمللی را محکوم کرد و گفت: «نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل که قرار بود از فجایع انسانی جلوگیری کنند، به جای ارائه راهحل، به بخشی از مشکل تبدیل شدهاند.»
روز گذشته نخست وزیر رژیم صهیونیستی طبق برنامه از پیش تعیین شده، در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی پرداخت. همزمان با آغاز سخنرانی او، تعداد زیادی از دیپلماتها و هیئتهای بینالمللی صحن سازمان ملل را ترک کرده و اکثر قریب به اتفاق صندلیها خالی ماند. نشریه آکسیوس این رفتار را ناشی از «انزوای فزاینده» رژیم اسرائیل به دلیل جنگ غزه دانست.
