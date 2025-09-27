هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مراسم نخستین سالگرد شهدای مقاومت حزب‌الله لبنان حضور یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در مراسم نخستین سالگرد شهدای مقاومت حزب‌الله لبنان از جمله شهید سیدحسن نصرالله و شهید صفی‌الدین به بیروت سفر کردند.

روح الله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس، علی خضریان نایب رئیس فراکسیون مقاومت و علیرضا عباسی عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و لبنان مجلس شورای اسلامی در این سفر حضور دارند که با حضور در مزار شهدای مقاومت، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان ۶ مهر ۱۴۰۳ و در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید. این حمله که توسط جنگنده‌های اسرائیلی انجام شد، مقر اصلی حزب‌الله در بیروت را هدف قرار داد.

طی این حمله همچنین تعدادی از فرماندهان ارشد حزب‌الله و سردار «عباس نیلفروشان» معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در محل حضور داشتند، به شهادت رسیدند.

سید هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان نیز ۱۳ مهر ۱۴۰۳ و در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.

منبع: مهر

برچسب ها: سید حسن نصرالله ، هیات ایرانی
خبرهای مرتبط
تجمع مردم لبنان در مکان شهادت سید حسن نصرالله + فیلم
میدان التحریر بغداد دیشب شاهد صحنه هایی سرشار از اشک و شعار بود + فیلم
حضور رئیس بنیاد شهید در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در بیروت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۵ مهر
اسلامی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود
پزشکیان: درخواست آمریکا غیرقابل قبول است/ بیان حقانیت ایران در سازمان ملل
واکنش سفیر ایران در آلمان به فعالسازی مکانیزم ماشه
نماینده ایران در سازمان ملل: جنایتکار جنگی نباید در مجمع عمومی سخن بگوید
پزشکیان: در برابر فشار و تحریم تسلیم نخواهیم شد
مهاجرانی: ایران در برابر ظلم سکوت نمی‌کند
پزشکیان: اجرای اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها عملی غیرقانونی است
خروج از NPT فردا در مجلس بررسی می‌شود/ ساخت بمب اتم بعدا بررسی خواهد شد
پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
آخرین اخبار
دیدار و گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و ونزوئلا
حضور هیئت پارلمانی ایران در مراسم سالگرد شهدای مقاومت حزب‌الله لبنان
مهاجرانی: هیچ حصاری توان ایستادن مقابل همبستگی مردم را ندارد
سخنگوی وزارت دفاع: هیچ قدرتی حق دخالت در توان موشکی ایران را ندارد
جمهوری اسلامی ایران همواره حامی لبنان مقتدر و عزتمند است
خروج از NPT فردا در مجلس بررسی می‌شود/ ساخت بمب اتم بعدا بررسی خواهد شد
واکنش سفیر ایران در آلمان به فعالسازی مکانیزم ماشه
تسلیت رهبری به حداد عادل
دیدار لاریجانی با رئیس مجلس لبنان
کشاورزی بدون اصلاح الگوی کشت و صرفه‌جویی آب پایدار نمی‌ماند
تاکید سفیر ایران در لهستان بر تقویت روابط میان دو کشور
پزشکیان: درخواست آمریکا غیرقابل قبول است/ بیان حقانیت ایران در سازمان ملل
اعاده بیش از ۵۹ میلیارد تومان از مانده وجوه رسوبی صندوق کارآفرینی امید به بیت‌المال
لاریجانی: امروز برای همه روشن شده که رژیم صهیونیستی به هیچ کشوری رحم نمی‌کند
لاریجانی وارد بیروت پایتخت لبنان شد
انتقاد معاون اول رئیس جمهور از بوروکراسی زائد در مرزها/ ترانزیت مزیت مهم کشور
حضور ۵ وزیر دولت و فرمانده نیروی انتظامی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس
سپاه: دشمنان مقاومت رسوا و تحقیر می‌شوند
اسلامی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود
نماینده ایران در سازمان ملل: جنایتکار جنگی نباید در مجمع عمومی سخن بگوید
مهاجرانی: ایران در برابر ظلم سکوت نمی‌کند
پزشکیان: در برابر فشار و تحریم تسلیم نخواهیم شد
پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
پزشکیان: اجرای اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها عملی غیرقانونی است
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۵ مهر
اطلاعیه سفارت ایران در تونس درباره قوانین مربوط به ارز همراه مسافر در این کشور
بانک مرکزی اجرای قانون سامانه املاک و اسکان را به تأخیر انداخته است
سخنرانی نتانیاهو برای صندلی های خالی از قبل قابل پیش بینی بود
تجربه خیلی بدی در مذاکره با آمریکا داشتیم
نتانیاهو در برابر صندلی‌های تقریبا خالی لفاظی‌های فاشیستی خود را تکرار می‌کرد