باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - همزمان با گسترش حملات رژیم صهیونیستی در سراسر غزه و به ویژه شهر غزه، جنبش حماس می‌گوید که طرح آتش‌بس دونالد ترامپ درباره این باریکه را دریافت نکرده است.

یک مقام حماس که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفت: «هیچ طرحی به حماس ارائه نشده است».

این اظهارات پس از آن مطرح شد که روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از منابعی ادعا کرد که جنبش حماس با آزادی تمام اسرای اسرائیلی در ازای صد‌ها زندانی فلسطینی و خروج تدریجی نظامیان اسرائیلی تحت طرح ترامپ موافقت کرده است. در گزارش هاآرتص ادعا شده که پایان حکومت حماس در غزه و عدم کنترل غزه توسط اسرائیل در این طرح گنجانده شده است.

به طور جاگانه، روزنامه تایمز اسرائیل می‌گوید که طرح ترامپ برای غزه ۲۱ بند دارد و فلسطینی‌ها را به ماندن در این باریکه تشویق می‌کند. این به منزله تغییر در موضع آمریکا است، زیرا ترامپ از ابتدای دولت خود گفته بود که قصد تصرف غزه را دارد. این طرح همچنین مسیری را برای یک کشور فلسطینی در آینده پیش‌بینی می‌کند که پس از اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) و بازسازی غزه خواهد بود - تغییر دیگری که ایالات متحده تاکنون برخلاف آن از حمایت از راه‌حل دو دولتی خودداری کرده بود. بر اساس این طرح، تا زمانی که تشکیلات خودگردان اصلاح نشود، غزه توسط یک دولت انتقالی از تکنوکرات‌های فلسطینی اداره خواهد شد که تحت نظارت یک نهاد بین‌المللی جدید که توسط آمریکا با مشورت شرکای عرب و اروپایی تأسیس شده است، اداره می‌شود.

ترامپ روز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ادعا کرد: «به نظر می‌رسد که ما در مورد غزه به توافق رسیده‌ایم». با این حال او هیچ جزئیاتی از محتوای این توافق ارائه نکرد و هیچ جدول زمانی ارائه نداد. ترامپ همچنین روز جمعه گفت که مذاکرات در مورد غزه با کشور‌های خاورمیانه فشرده است و تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت.

منبع: رویترز