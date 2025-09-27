باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره نشست شب گذشته شورای امنیت و رد شدن پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین برای تمدید اسنپ‌بک، گفت: «تلاش‌های غرب برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران غیرقانونی است».

او همچنین به حملات تیر ماه امسال به تاسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: «حمله به تاسیسات ایران که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، شایسته محکومیت است».

لاوروف در ادامه به تجاوزات متعدد رژیم اسرائیل علیه کشور‌های منطقه اشاره کرد و گفت: «استفاده غیرقانونی اسرائیل از زور در غزه، ایران، قطر، یمن، لبنان و سوریه اوضاع را در خاورمیانه شعله‌ور می‌کند».

روسیه برنامه‌ای برای حمله به ناتو یا اتحادیه اروپا ندارد

وزیر خارجه روسیه در ادامه به اتهامات غرب مبنی بر قصد این کشور برای حمله علیه کشور‌های ناتو اشاره کرد، زیرا در هفته‌های اخیر، چندین کشور اروپای شرقی مسکو را به نقض حریم هوایی خود با جت و پهپاد متهم کرده‌اند.

لاوروف گفت: «روسیه به برنامه‌ریزی برای حمله به ناتو و کشور‌های اتحادیه اروپا متهم شده است. رئیس جمهور پوتین بار‌ها این تحریکات را رد کرده است. روسیه چنین قصدی نداشته و ندارد. با این حال، هرگونه تجاوزی علیه کشور من با پاسخ قاطعی رو‌به‌رو خواهد شد. چه در ناتو و چه در اتحادیه اروپا. شکی در این مورد وجود ندارد.»

برای پایان دادن به جنگ اوکراین آماده مذاکره هستیم

وزیر خارجه روسیه در ادامه به جنگ فرسایشی اوکراین اشاره کرد و گفت که مسکو هنوز برای پایان دادن به این جنگ آمادگی دارد. او گفت: «همانطور که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بار‌ها تأکید کرده است، روسیه برای مذاکره در مورد از بین بردن ریشه‌های درگیری آماده بوده و هست. این بدان معناست که امنیت و منافع حیاتی روسیه باید به طور قابل اعتمادی مورد توافق قرار گیرد. حقوق روس‌ها و مردم روس زبان در مناطقی که تحت کنترل رژیم کی‌یف باقی مانده‌اند نیز باید به طور کامل احیا شود. بر این اساس، ما آماده‌ایم تا در مورد ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین بحث کنیم.»

هیچ توجیهی برای «کشتار بی‌رحمانه» در غزه وجود ندارد

سرگئی لاوروف در بخشی از سخنرانی خود به جنگ غزه پرداخت و گفت که هیچ توجیهی برای مجازات دسته جمعی فلسطینیان در نوار غزه، جایی که کودکان از بمباران و گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند، وجود ندارد. او همچنین افزود که هیچ توجیهی برای برنامه‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری وجود ندارد.

منبع: اسکای نیوز / الجزیره