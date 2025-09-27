لاوروف در سخنرانی خود تحریم‌های ضدایرانی را غیرقانونی خواند، از آمادگی روسیه برای مذاکره درباره اوکراین سخن گفت و جنگ غزه را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی  - سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره نشست شب گذشته شورای امنیت و رد شدن پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین برای تمدید اسنپ‌بک، گفت: «تلاش‌های غرب برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران غیرقانونی است». 

او همچنین به حملات تیر ماه امسال به تاسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: «حمله به تاسیسات ایران که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، شایسته محکومیت است». 
لاوروف در ادامه به تجاوزات متعدد رژیم اسرائیل علیه کشور‌های منطقه اشاره کرد و گفت: «استفاده غیرقانونی اسرائیل از زور در غزه، ایران، قطر، یمن، لبنان و سوریه اوضاع را در خاورمیانه شعله‌ور می‌کند». 

روسیه برنامه‌ای برای حمله به ناتو یا اتحادیه اروپا ندارد

وزیر خارجه روسیه در ادامه به اتهامات غرب مبنی بر قصد این کشور برای حمله علیه کشور‌های ناتو اشاره کرد، زیرا در هفته‌های اخیر، چندین کشور اروپای شرقی مسکو را به نقض حریم هوایی خود با جت و پهپاد متهم کرده‌اند. 

لاوروف گفت: «روسیه به برنامه‌ریزی برای حمله به ناتو و کشور‌های اتحادیه اروپا متهم شده است. رئیس جمهور پوتین بار‌ها این تحریکات را رد کرده است. روسیه چنین قصدی نداشته و ندارد. با این حال، هرگونه تجاوزی علیه کشور من با پاسخ قاطعی رو‌به‌رو خواهد شد. چه در ناتو و چه در اتحادیه اروپا. شکی در این مورد وجود ندارد.»

برای پایان دادن به جنگ اوکراین آماده مذاکره هستیم

وزیر خارجه روسیه در ادامه به جنگ فرسایشی اوکراین اشاره کرد و گفت که مسکو هنوز برای پایان دادن به این جنگ آمادگی دارد. او گفت: «همانطور که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بار‌ها تأکید کرده است، روسیه برای مذاکره در مورد از بین بردن ریشه‌های درگیری آماده بوده و هست. این بدان معناست که امنیت و منافع حیاتی روسیه باید به طور قابل اعتمادی مورد توافق قرار گیرد. حقوق روس‌ها و مردم روس زبان در مناطقی که تحت کنترل رژیم کی‌یف باقی مانده‌اند نیز باید به طور کامل احیا شود. بر این اساس، ما آماده‌ایم تا در مورد ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین بحث کنیم.»

هیچ توجیهی برای «کشتار بی‌رحمانه» در غزه وجود ندارد

سرگئی لاوروف در بخشی از سخنرانی خود به جنگ غزه پرداخت و گفت که هیچ توجیهی برای مجازات دسته جمعی فلسطینیان در نوار غزه، جایی که کودکان از بمباران و گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند، وجود ندارد.  او همچنین افزود که هیچ توجیهی برای برنامه‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری وجود ندارد.

منبع: اسکای نیوز / الجزیره

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، سازمان ملل ، مجمع عمومی
خبرهای مرتبط
واکنش چین و روسیه به رد قطعنامه پیشنهادی برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران
فرانسه از شکایت از ایران صرف‌نظر کرد
قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران پذیرفته نشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
واکنش چین و روسیه به رد قطعنامه پیشنهادی برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران
اردوغان: نتانیاهو برای صندلی‌های خالی صحبت می‌کرد
آمریکا ویزای رئیس‌جمهور کلمبیا را لغو می‌کند
چرخش به جنگ طلبی
ترامپ: مذاکرات «فشرده» در مورد غزه در جریان است
ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران/تأکید بر ثبت‌نام تمامی دانش‌آموزان دارای مدارک هویتی
شهادت ۵۸ فلسطینی در غزه از صبح امروز
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرکز چین را لرزاند
تعداد قربانیان سیل تایلند به ۷ نفر رسید
آخرین اخبار
حماس: طرح آتش‌بس ترامپ درباره غزه را دریافت نکرده‌ایم
ترور نصرالله، پایان داستان نیست/ روی شکست مقاومت شرط نبندید
شیخ نعیم قاسم: اجازه خلع سلاح حزب‌الله را نمی‌دهیم
تجمع هزاران هوادار حزب‌الله در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
 زلنسکی برای نخستین بار دریافت سامانه‌های پاتریوت از تل‌آویو را تأیید کرد
مجاهدت سید حسن نصرالله در عصر بی‌مرجعی و نزاع گفتمانی
اردوغان: نتانیاهو برای صندلی‌های خالی صحبت می‌کرد
درخواست پاکستان از طالبان؛ اقدام مؤثر علیه تروریسم و رعایت حقوق زنان
افشای مذاکرات پنهان آلمان با طالبان برای اخراج پناهجویان
افزایش انتقالات از طریق خط آهن افغانستان در شش ماه نخست امسال
خراسان جنوبی پل ارتباطی ایران و افغانستان در حوزه فناوری
افزایش چشمگیر حجم تجارت با افغانستان در پی سفر وزیر صمت به کابل/ پیش‌بینی رشد مبادلات تا ۱۰ میلیارد دلار
تغییر فرآیند ارائه خدمات به اتباع خارجی/ مهاجران تنها با گذرنامه می‌توانند به پلیس مراجعه کنند
شهادت ۵۸ فلسطینی در غزه از صبح امروز
آلمان در پی اعطای مجوز به ارتش برای سرنگونی پهپاد‌های ناشناس
امت اسلامی؛ راهکار برون‌رفت از بن‌بست مدیریت مهاجران افغانستانی + تصاویر
امارات در مورد الحاق کرانه باختری به اسرائیل هشدار داده است
تسلط روسیه بر ۳ روستا در شرق اوکراین
بازگشت روزانه بیش از ۷ هزار مهاجر از مرزهای پاکستان و ایران
آغاز کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در ۳ استان افغانستان
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
تعداد قربانیان سیل تایلند به ۷ نفر رسید
ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران/تأکید بر ثبت‌نام تمامی دانش‌آموزان دارای مدارک هویتی
تأکید بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و احترام به تمامیت ارضی افغانستان در دیدار سفیر طالبان با مقام چینی
مشاهده پهپاد‌های جدید بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی دانمارک
دو مهاجر در تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند
دیدار فرستاده ترامپ و جرد کوشنر با نتانیاهو درباره جنگ غزه
رزمایش ناتو در دریای شمال به بهانه تهدید روسیه
طوفان در فیلیپین دستکم ۱۰ کشته بر جا گذاشت
چرخش به جنگ طلبی