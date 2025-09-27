باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم کنشگران اجتماعی شهر تهران امروز (شنبه) با عنوان «همیاران تهران دوست‌داشتنی» و با حضور شهردار تهران، اعضای شورای شهر تهران و جمعی از مدیران شهری در سالن مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

محسن قصاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در این مراسم با اشاره به فعالیت همیاران حوزه پسماند اظهار کرد: این همیاران فرهنگ پسماند را به مردم نشان می‌دهند؛ ما نیاز به کار فرهنگی بیشتری داریم. مشارکت بیشتر در خصوص طرح نوماند موجب کاهش زباله می‌شود و نظافت در سطح شهر وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. ما می‌خواهیم همه خانواده‌ها با نوماند بیشتر آشنا شوند و در محلات این مساله را ترویج دهیم. هدف اصلی ما تفکیک از مبدا از خانه است؛ ۱۲ هزار نفر از مردم به طور مداوم و مستقیم در این طرح با ما همکاری دارند و از امروز کمپین نوماند را با مشارکت مردم آغاز خواهیم کرد.

در ادامه، داود گودرزی، معاون شهردار تهران گفت: در شهر تهران مسائلی وجود دارد که برای حل آن اقدام مسئولان و همراهی مردم را می‌طلبد؛ مساله ترافیک، نظافت و رفت و روب، آلودگی هوا و زباله گرد‌ها نیاز به این دو فاکتور دارد. در موضوع آلودگی هوا برنامه اصلی توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شامل مترو، اتوبوس و افزایش ایستگاه‌هاست. شهروندان نیز باید بیشتر از خودروی خود از حمل و نقل استفاده کنند.

وی ادامه داد: در خصوص تفکیک از مبدا اگر از درون خانواده‌ها زباله خشک جدا شود، زباله گرد دیگر در مخازن زباله مورد نیازش را نمی‌تواند پیدا کند و این مساله موجب حذف زباله گرد‌ها می‌شود. خانواده‌ها باید پای کار بیایند تا مسائل حل شوند؛ برنامه‌های مختلفی طراحی شده تا در توسعه مساله تفکیک از مبدا به نتیجه برسیم تا شهر به پاکیزگی برسد. ما بیش از ۱۰۰۰ خانه محیط زیست در سطح شهر داریم که در این مسیر کمک حال شهر خواهند بود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در پایان عنوان کرد: باید درصد میزان تفکیک از مبدا را بیشتر کنیم و به رشد مضاعف برسیم؛ نیاز به فرهنگ سازی در تفکیک از مبدا داریم. در موضوعات مرتبط با بازیافت و پسماند نیز طراحی‌های لازم صورت گرفته است. احداث شهرک بازیافت، بحث زباله‌سوز‌ها و مقابله با بازیافت‌های غیرمجاز و غیربهداشتی از جمله اقدامات در حال انجام شهرداری است؛ ما با همه وجود تلاش می‌کنیم تا شهری دوست داشتنی‌تر ببینیم.

منبع: ایسنا