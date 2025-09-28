باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال در حالی روز گذشته با برگزاری بازی پیکان و چادر ملو بسته شد که در ۸ بازی فقط ۶ گل به ثمر رسید و ۳ بازی با نتیجه تساوی بدون گل پایان یافت و ۲ بازی هم با پیروزی یک گل همراه بود و فقط بازی استقلال خوزستان و گل گهر سیرجان ۲ گل داشت. به هر حال این تعداد گل فاجعه بار است و این موضوع نشان می‌دهد که تیم‌ها فقط به دنبال نباختن هستند و کمتر ریسک می‌کنند و بازی هجومی ارائه نمی‌دهند تا موقعیت‌های بیشتری به وجود بیاید و در نهایت گل‌های زیادی زده شود.

به هر حال فقر گلزنی در لیگ برتر فوتبال کشورمان به دلایل گوناگونی ارتباط دارد که می‌توان به نتیجه گرا بودن مدیران باشگاه‌ها، ترسو بازی کردن مربیان و عدم ریسک پذیری شان برای حفظ جایگاهشان، کمبود مهاجم تمام کننده در تیم‌های لیگ برتر و عوامل دیگر اشاره کرد.

ما در هفته‌های اول لیگ برتر شاهد بودیم که تعداد گل‌ها و آمار گلزنی بالا بود، اما بعد از تعطیلات فیفا دی متوجه شدیم که برخی از تیم‌ها و بازیکنان افت کردند و مانند گذشته بازی نمی‌کنند.

فقر گلزنی به تیم‌های بزرگ ما برمی‌گردد

اصغر مازیار کارشناس فوتبال درباره فقر گلزنی در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال گفت: در هفته‌های اول تعداد گل‌ها زیاد بود و این نوید یک لیگ پرگل را می‌داد، اما بعد از آن دیدیم که هفته به هفته این تعداد گل کمتر شد. دلیل این فقر گلزنی به تیم‌های بزرگ ما برمی گردد که عدم هماهنگی هنوز در تیم‌های استقلال، پرسپولیس و سپاهان می‌بینیم و کادر فنی این ۳ تیم نتوانسته از این بازیکنان بازی را بگیرد. گا‌ها هم مصدومیت‌ها و محرومیت‌ها می‌تواند مزید بر علت باشد، اما در مجموع ما در ۳ تیم بزرگ یک عدم هماهنگی و عدم شناخت کادر فنی از بازیکن می‌بینیم که این‌ها نمی‌توانند خواسته‌های کادر فنی را در زمین مسابقه پیاده کنند. مثلا ما در استقلال می‌بینیم که بازیکنان خوبی گرفتند، اما یکی، ۲ نفر از این بازیکنان آماده نیستند. داکنز نازون و موسی جنپو در استقلال آن طور که نشان می‌دهند هنوز از لحاظ بدنی آماده نیستند و در صحنه‌هایی کم می‌آورند و بحث هماهنگی شان هم مزید بر علت است.

بحث نداشتن ورزشگاه هم در کیفیت بازی‌ها تاثیر گذاشته است

او افزود: هاشمیان که اول فصل هدایت پرسپولیس را برعهده گرفت، من فکر می‌کنم که شناختی که باید نسبت به بازیکنان تیم و بازی‌های لیگ داشته باشد، کمتر دارد. با توجه به خصلتی که هاشمیان دارد و آن جدیت در کار خیلی خوب است، اما شرایط هم باید در نظر بگیرد. شاید هاشمیان می‌توانست در مهره چینی پرسپولیس بهتر عمل کند و حداقل گلزنی را در این تیم ببینیم. بقیه باشگاه‌ها هم شرایطشان خیلی متفاوت است و بالاخره بازیکنان بیشتر در ۴ تیم بزرگ جمع هستند و تیم‌های دیگر برای نباختن بازی می‌کنند. نکته دیگر که مزید بر علت است.

وی افزود: به طور کلی برای لیگ امسال بحث ورزشگاه‌ها هست که ما می‌بینیم که بسیاری از تیم‌ها در ورزشگاه‌های خود بازی نمی‌کنند به غیر از یکی، ۲ تیم که خودشان زمین دارند بقیه در جا‌های دیگر بازی می‌کنند و این اصلا خوب نیست. مثلا ما می‌بینیم که استقلال خوزستان در آبادان بازی می‌کند و یا تیم تراکتور به جای بازی در ورزشگاه یادگار امام تبریز در ورزشگاه بنیان دیزل بازی می‌کند و تیم دسته اولی مس سونگون هم در این ورزشگاه میزبانی می‌کند. از این طرف، ما کیفیت زمین ورزشگاه تختی را می‌بینیم که اصلا خوب نیست و بازیکنان نمی‌توانند در این زمین بازی کنند. مسافرت‌های بی مورد برای رفتن به ورزشگاه‌هایی که برای خود تیم‌ها نیست بازیکنان را خسته می‌کند و کیفیت زمین هم بر بازی‌های دارد تاثیر می‌گذارد.

مازیار درباره اینکه وضعیت فوتبال ما در آینده بهتر خواهد شد یا نه! گفت: اگر وضعیت استادیوم‌ها مدنظرتان است. اگر قرار باشد اینطوری پیش رود ما خیلی نمی‌توانیم امیدواری داشته باشیم که وضعیت موجود بهبود یابد. اگر منظور شما بحث هماهنگی تیمی است، به طور مسلم هر هفته که بگذرد بازیکنان تیم‌ها با یکدیگر هماهنگ‌تر می‌شوند و پیش بینی می‌شود و انتظار می‌رود که شکل تیمی که تیم‌ها در مسابقات ارائه می‌کنند معقول و منطقی باشد و بتوانند به آن حد از شکل اجرایی برسند تا گل‌های بیشتری به ثمر برسد.

نتیجه گرایی مشکلی است که سال‌ها گریبان ما را گرفته است

کارشناس فوتبال درباره اینکه نتیجه گرا بودن تیم‌ها هم در روند گلزنی لیگ تاثیرگذاشته است، گفت: نتیجه گرا بودن که همیشه بوده است و مشکلی هست که سال‌ها گریبان فوتبال ما را گرفته است و فقط برای این فصل نیست. برای همین من در مورد نتیجه گرا بودن تیم‌ها صحبت نکردم، چون مشکلی هست که ما سال هاست که داریم و مربیان و مدیران به خاطر حفظ جایگاه خود این نتیجه گرایی را دارند. البته علاوه بر این مسائل که همیشه بوده است، امسال مسافرت‌های ناخواسته و نابه جا و کیفیت زمین‌های نامناسب مزید بر علت است که تیم‌ها نتوانند آن طور که باید و شاید عملکرد مناسبی داشته باشند.

مسابقات لیگ برتر قبل از تورنمت کافا پرگل تر بوده است

همچنین اردلان آشتیانی کارشناس فوتبال درباره اینکه فقر گلزنی در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال را شاهد بودیم، گفت: زمانی که مسابقات لیگ به خاطر تورنمنت کافا تعطیل نشده بود بازی‌ها پرگل بودند، اما دوباره بازی‌ها مثل فصل قبل شده است و تیم‌ها یک الی ۲ گل می‌زنند و به دنبال نتیجه گرفتن از ضربات ایستگاهی و شروع مجدد‌ها هستند و مدیران باشگاه‌ها هم نتیجه گرا هستند. به نظرم مسابقات لیگ قبل از تعطیلات فیفا دی خیلی خوب داشت دنبال می‌شد و بازی چادر ملو و شمس آذر ۸ گل داشت. این بحثی است که در فوتبال ما مطرح است و اکثر تیم‌ها نتیجه گرا هستند.