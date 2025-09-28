معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر و بزرگراه‌های شهر تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع بر خط اطلاع رسانی، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق خیابان آزادی بعد از استاد معین تا بهبودی، بزرگراه شهید همت از بوستان پردیسان تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرهنگ، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از خیابان هنگام تا بزرگراه امام علی (ع) بزرگراه زین الدین از پل شهرک صدف تا پاسداران، بزرگراه صدر از بلوار دستواره تا بعد از بزرگراه مدرس و بزرگراه شهید سلیمانی از پل امام علی (ع) تا پل سید خندان، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است؛ و مسیر جنوب به شمال، بزرگراه نواب صفوی از پل چراغی تا تونل توحید و بزرگراه سعیدی از یافت اباد تا میدان ازادی نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتمایی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان توصیه کرد: از تخلفات ساکن بویژه توقف‌های ممنوع در اطراف مراکز آموزشی که می‌تواند در کاهش تردد همشهریان در معابر اطراف مدارس موثر باشد؛ جدا خودداری نمایید.

