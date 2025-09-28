باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حساب‌های مازاد + فیلم

بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت حساب های مازاد اشخاص است برشمرد و گفت: بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه۸ حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی حساب مازاد در حساب های در دسترس و دارای ابزارپرداخت استفاده کنند.

 

 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
مدت ها هست این حرف رو میزنند و تکرار میکنند اما اجرا نمی کنند!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
آفرین بر این فکر ، انشاالله عملی شود .
۲
۰
پاسخ دادن