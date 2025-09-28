برگزارکنندگان مسابقه دوچرخه سواری «جیرو دل امیلیا» از اخراج تیم اسرائیلی از این رقابت‌ها خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برگزارکنندگان مسابقه دوچرخه سواری جیرو دل امیلیا اعلام کردند که تیم اسرائیلی-پرمیر تک به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت عمومی از این مسابقات که قرار است به زودی برگزار شود، کنار گذاشته شده است.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که مسابقات اخیر ووئلتا اسپانیا چندین بار توسط معترضان حامیان فلسطین مختل شد و تمرکز اصلی اعتراضات بر روی تیم اسرائیلی پرمیر تک بود.

حالا در مسابقات جیرو دل امیلیا شاهد این تیم اسرائیلی نخواهیم بود.

معترضان اروپایی حامی فلسطین، در جریان اعتصاب سراسری در ایتالیا که توسط اتحادیه‌های کارگری علیه کشتار جمعی فلسطینی‌ها در غزه فراخوانده شده بودند، با پلیس در میلان درگیر شدند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، آدریانو آمیچی رئیس برگزارکننده مسابقه به رویترز گفت: با کمال تاسف، پس از وقایع اخیر، برای ایمنی همه ورزشکاران، کادر فنی و تماشاگران مجبور شدم از شرکت این تیم اسرائیلی در مسابقات امسال صرف نظر کنم.

برچسب ها: مسابقات دوچرخه سواری ، حامی فلسطین
ناشناس
۱۰:۳۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
الحمدالله
انشالله ادامه دار باشد
تا شاید ادم شوند .انسان نماها
