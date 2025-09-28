سرمربی پرتغالی الوحده امارات درباره دیدار تیمش با تراکتور در لیگ نخبگان گفت: باعث خوشحالی است که مجددا در ایران هستم.

باشگاه خبرنگاران جوان - تراکتور ایران و الوحده امارات در جریان هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (دوشنبه) در ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز به مصاف هم خواهند رفت.

ژوزه مورایس، سرمربی الوحده امارات در نشست خبری قبل از این بازی اظهار کرد: باعث خوشحالی است که مجددا در ایران هستم. در مقابل باشگاه بزرگ تراکتور بازی خواهیم کرد.

او درباره بازی فردا گفت: خوشبختانه بازی‌ها را خیلی خوب شروع کردیم. یک برد مهم برابر الاتحاد کسب کردیم. هر بازی داستان خودش را دارد و باید به شکل جدید به بازی نگاه کنیم. ما از تراکتور شناخت خیلی خوبی داریم. مربی خیلی خوبی دارند و در دفاع و حمله قوی هستند.

مورایس گفت: من عاشق هواداران تراکتور هستم. آنها واقعا پر شور و با انرژی هستند. فردا جمعیت قابل توجهی از بازی استقبال خواهند کرد و از اول تا آخر بازی به حمایت از تیمشان خواهند پرداخت. صحنه زیبایی است که ببینیم یک استادیوم کاملا پر شده و طرفداران از تیم محبوب خود حمایت می‌کنند.

او گفت: وقتی این چند مورد را کنار هم می‌گذاریم بازی جذاب می‌شود و می‌دانیم که بازی بسیار دشواری پیش رو داریم.

مورایس با اشاره به حضورش در فوتبال ایران گفت: فوتبال ایران را از ابعاد مختلف می‌شناسم و این موضوع می‌تواند دست برتر را از آن ما کند. همان طور که می‌دانیم هر بازی داستان خودش را دارد. تراکتور تیم با شخصیتی است و در دفاع خیلی قوی و حمله خیلی خطرناک است. تمرکز ما روی آرامش تیم است و امیدواریم با تمرکز زیاد بازی خودمان را انجام دهیم. طبیعتاً تماشاگران فشار خواهند آورد، اما سعی می‌کنیم بازی خودمان را انجام بدهیم.

او گفت: باید شخصیت خودمان را داشته باشیم و به شخصیت حریف هم واقف باشیم. اگر بتوانیم کیفیت خودمان را در زمین حفظ کنیم می‌توانیم موفق باشیم.

مورایس ادامه داد: باور من این است که تیم ما جوان و با استعداد است. هدف من رشد و توسعه کلی بازیکنان است تا بتوانیم از پتانسیل‌شان حداکثر استفاده را بکنیم. امیدوارم بازیکنان بتوانند خودشان را نشان بدهند ولی روی شخص تکیه نمی‌کنیم. آرزوی من این است که تمام بازیکنان بهترینِ خودشان باشند تا تیم ما بهترینِ خودش شود.

سرمربی الوحده درباره ناکامی خود برابر تراکتور در تبریز گفت: دوباره باید اشاره کنم که هر بازی داستان خودش را دارد. نتیجه بازی فردا را نمی‌دانم و برد و باخت بستگی به شرایط دارد. برابر تراکتور، باخت، برد و مساوی هم داشته‌ام. تراکتور تیم خیلی خوبی است ولی این مسابقه جزو لیگ ایران نیست و داوران هم ایرانی نیستند. باید نتیجه در زمین بازی رقم بخورد و نه با مشکلات داوری. امیدوارم بازی خوبی را تماشا کنیم. فوتبال همیشه منصفانه نیست و همیشه تیم لایق برنده نمی‌شود. نکته مهم آمادگی روانی است. با داوران بین المللی مختلفی در تورنمنت‌های مختلف بازی داریم و باید از ابعاد مختلف با آمادگی روانی پیش برویم.

