باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داود صفاری زاده رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس و طرح شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز ۲ میلیارد ریالی از حساب بانکی وی، موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

او افزود: شاکی در اظهارات اولیه عنوان داشت: پیامی حاوی لینک جعلی سامانه ابلاغیه قضایی برایم ارسال شد که پس از کلیک بر روی آن طی دو مرحله، مبلغ دویست میلیون تومان از حسابم برداشت گردید.

سرهنگ داود صفاری زاده گفت: بررسی‌های کارشناسان پلیس فتا نشان داد وجوه برداشت‌شده به دو شماره کارت بانکی انتقال یافته و متهمان پس از تجمیع مبالغ، با استفاده از کارت‌ها اقدام به خرید طلا از طلافروشی‌های یکی از شهر‌های غربی کشور کرده‌اند. بررسی سوابق نشان داد صاحبان کارت‌های مذکور از افراد سابقه‌دار و دارای اعتیاد بوده و کارت‌های آنان در حقیقت ابزاری برای پولشویی مجرمان مورد استفاده قرار گرفته است.

او افزود: کارآگاهان پلیس فتا در یک عملیات غافلگیرانه و پس از انجام تحقیقات میدانی گسترده در یکی از استان‌های غربی کشور، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از متهمان اصلی این پرونده شدند.

سرهنگ داود صفاری زاده گفت: متهم دستگیرشده در بازجویی‌ها اعتراف کرد که از حدود شش ماه قبل با همکاری دو نفر دیگر، اقدام به فیشینگ در قالب پیامک‌های جعلی سامانه ثنا، اپلیکیشن‌های بانکی و سهام عدالت کرده و همچنین فایل‌های آلوده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌نموده است.

او افزود: اعضای باند با طراحی اپلیکیشن‌های جعلی، تلفن همراه قربانیان را آلوده کرده و از طریق ارسال پیامک‌های حاوی لینک‌های جعلی و هک حساب تلگرام افراد، مبالغی را از مخاطبان آنان کلاهبرداری می‌کردند.

سرهنگ داود صفاری زاده گفت: با هماهنگی مقام قضائی، سایر اعضای این باند نیز در یکی دیگر از شهر‌های همان استان شناسایی و دستگیر شدند. در ادامه، از تلفن همراه متهمان بدافزار‌هایی برای هک و نفوذ به گوشی شهروندان کشف و ضبط گردید.

رئیس پلیس فتا مازندران ضمن هشدار به شهروندان، ادامه داد: کاربران به هیچ عنوان روی لینک‌های ناشناس ارسال‌شده در پیامک یا شبکه‌های اجتماعی کلیک نکنند و برای اطلاع از خدمات قضائی یا بانکی صرفاً به سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های رسمی مراجعه نمایند.

او گفت: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www. fata.gov.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می‌توانند آخرین اخبار حوادث و رویداد‌های سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.

منبع:پلیس فتا