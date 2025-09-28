سرمربی تیم فوتبال تراکتور درباره بازی فردا برابر الوحده گفت: در ورزشگاه خانگی خود انتظار داریم با حضور هواداران بازی خوبی داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - تراکتور ایران و الوحده امارات در جریان هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (دوشنبه) در ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز به مصاف هم خواهند رفت.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری قبل از این دیدار اظهار کرد: فردا باید بازی بسیار مهمی را انجام بدهیم. حریف بعدی هم از امارات است. تیم سر و شکل دار و با سازماندهی خیلی خوبی هستند. ما هم کیفیت خودمان را داریم و در ورزشگاه خانگی خود انتظار داریم با حضور هواداران بازی خوبی داشته باشیم.

او در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به محرومیت دوماگوی دروژدک و مصدومیت مهدی ترابی چه برنامه‌ای برای این پست دارد؟ گفت: انتظار دارید برنامه‌ام را لو بدهم؟ من برنامه‌هایم را به شما نمی‌گویم. شاید بعداً (با خنده)

سرمربی تراکتور با امتناع از صحبت درباره داوری گفت: جایش نیست که درباره داوری صحبت کنیم. قطعا ممکن است اشتباهاتی رخ بدهد در مورد داوران ایرانی هم ممکن است این اتفاق رخ بدهد. صحبت‌های چند روز قبل من در رابطه با اشتباهات بزرگی بود که حتی توسط VAR چک نمی‌شوند. بازی قبلی اشتباه داوری رخ نداد.

وی در رابطه با روند شکست ناپذیری تیم الوحده گفت: من اینجا نیستم که درباره رکورد‌ها صحبت کنم. این آمار نشان دهنده کیفیت حریف است، اما من تمرکزم را روی بازی فردا و نحوه بازی تیمم می‌گذارم. حضور هواداران باعث خوشحالی ماست. اگر استادیوم پر شود من خوشحال‌ترین مرد روی زمین هستم. از همین جا دعوت می‌کنم که به کنار ما بیایند و با تشویق‌های‌شان به ما دلگرمی بدهند. در ۱۰ ماه گذشته در طول ۹۰ دقیقه تنها در دو بازی باخته‌ایم.

اسکوچیچ در واکنش به شناخت مورایس از او گفت: من سعی می‌کنم خودشناسی کنم. خودم نمی‌توانم بگویم که خودم را کامل میشناسم ولی آقای مورایس ظاهرا مرا از خود من بیش‌تر می‌شناسند. شاید به آن خوبی که ایشان مرا می‌شناسد من ایشان را نشناسم.

برچسب ها: الوحده ، تراکتور سازی ، لیگ قهرمانان اروپا
خبرهای مرتبط
محمد قربانی: آماده بازی با تراکتور هستیم
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
پاریس با لشگر مصدومانش برابر بارسا قرار می‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماندن درویش در پرسپولیس اشتباه است/ هاشمیان خصوصیات بازیکنان را نمی‌شناسد
بررسی علل و پیامد‌های فقر گلزنی در لیگ/ وقتی توپ‌ها کمتر به تور می‌رسند
پاریس با لشگر مصدومانش برابر بارسا قرار می‌گیرد
اخراج تیم اسرائیلی از مسابقات دوچرخه‌سواری ایتالیا
یک ورزشگاه دیگر تهران از دسترس خارج شد
دلایل حذف «دهکده» از بازی‌های آسیایی ناگویا/ واکنش به حمایت از فلسطین
معزی‌فر: حضور تیم‌های مطرح به رونق بسکتبال کمک می‌کند/ سرمربی تیم ملی سلامت است
چیوو: این پیروزی بسیار مهم و خوشحال‌کننده است
دیدار دبیرکل کمیته ملی المپیک با مدیر رسانه و پخش شورای المپیک آسیا
آغاز اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان جهت حضور در المپیک
آخرین اخبار
دیپلماسی فعال ایران در مجمع بین المللی IPC/ گسترش همکاری‌های پارالمپیکی با کشور‌های عضو
محمد قربانی: آماده بازی با تراکتور هستیم
مورایس: از حضور دوباره در ایران خوشحالم/ عاشق هواداران تراکتور هستم
آغاز اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان جهت حضور در المپیک
دلایل حذف «دهکده» از بازی‌های آسیایی ناگویا/ واکنش به حمایت از فلسطین
چیوو: این پیروزی بسیار مهم و خوشحال‌کننده است
اخراج تیم اسرائیلی از مسابقات دوچرخه‌سواری ایتالیا
معزی‌فر: حضور تیم‌های مطرح به رونق بسکتبال کمک می‌کند/ سرمربی تیم ملی سلامت است
دیدار دبیرکل کمیته ملی المپیک با مدیر رسانه و پخش شورای المپیک آسیا
پاریس با لشگر مصدومانش برابر بارسا قرار می‌گیرد
یک ورزشگاه دیگر تهران از دسترس خارج شد
ماندن درویش در پرسپولیس اشتباه است/ هاشمیان خصوصیات بازیکنان را نمی‌شناسد
بررسی علل و پیامد‌های فقر گلزنی در لیگ/ وقتی توپ‌ها کمتر به تور می‌رسند
اعلام داوران دیدار استقلال با المحرق بحرین
صفرزاده: امیدوارم با عملکردم باعث افتخار ایران شوم
پیروزی فوتبالیست‌های نابینای ایرانی مقابل هند
یوونتوس ۱-۱ آتالانتا/ مدافع کلمبیایی تنها به ۲ دقیقه زمان پس از یک سال دوری برای نجات بانوی پیر احتیاج داشت + فیلم
پاراشناگر ایران هفتم جهان شد
اتلتیکو مادرید ۵-۲ رئال مادرید/ مرد عنکبوتی قهرمان شهر مادرید + فیلم
اشلوت تایم این بار گریبان لیورپول را گرفت/ پیروزی پرگل منچسترسیتی و شکست چلسی + فیلم
ماینتس ۰ - ۲ دورتموند/ زنبور‌ها در تعقیب بایرن
برنتفورد ۳ - ۱ منچستریونایتد/ امیدواری شیاطین بعد از برد چلسی، واهی بود + فیلم
از نبرد مدعیان اسکودتو تا دربی مادرید + فیلم
تورجهانی تنیس جوانان؛ مشتاقی‌فر و اخوان قهرمان شدند
ایتالیا نفس لهستان را گرفت/ صعود مقتدرانه به فینال والیبال قهرمانی جهان
مورینیو مشتری بنزما
رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران جنایات رژیم صهیونیستی را در مجمع عمومی IPC محکوم کرد
نقطه روشن استقلال؛ هماهنگی احمدی و اندونگ
جدایی ولاهوویچ از یووه قطعی شد
پیاتزا و والیبالیست‌ها سوپرمن نیستند!