سرمربی تیم فوتبال تراکتور درباره بازی فردا برابر الوحده گفت: در ورزشگاه خانگی خود انتظار داریم با حضور هواداران بازی خوبی داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - تراکتور ایران و الوحده امارات در جریان هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (دوشنبه) در ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز به مصاف هم خواهند رفت.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری قبل از این دیدار اظهار کرد: فردا باید بازی بسیار مهمی را انجام بدهیم. حریف بعدی هم از امارات است. تیم سر و شکل دار و با سازماندهی خیلی خوبی هستند. ما هم کیفیت خودمان را داریم و در ورزشگاه خانگی خود انتظار داریم با حضور هواداران بازی خوبی داشته باشیم.

او در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به محرومیت دوماگوی دروژدک و مصدومیت مهدی ترابی چه برنامه‌ای برای این پست دارد؟ گفت: انتظار دارید برنامه‌ام را لو بدهم؟ من برنامه‌هایم را به شما نمی‌گویم. شاید بعداً (با خنده)

سرمربی تراکتور با امتناع از صحبت درباره داوری گفت: جایش نیست که درباره داوری صحبت کنیم. قطعا ممکن است اشتباهاتی رخ بدهد در مورد داوران ایرانی هم ممکن است این اتفاق رخ بدهد. صحبت‌های چند روز قبل من در رابطه با اشتباهات بزرگی بود که حتی توسط VAR چک نمی‌شوند. بازی قبلی اشتباه داوری رخ نداد.

وی در رابطه با روند شکست ناپذیری تیم الوحده گفت: من اینجا نیستم که درباره رکورد‌ها صحبت کنم. این آمار نشان دهنده کیفیت حریف است، اما من تمرکزم را روی بازی فردا و نحوه بازی تیمم می‌گذارم. حضور هواداران باعث خوشحالی ماست. اگر استادیوم پر شود من خوشحال‌ترین مرد روی زمین هستم. از همین جا دعوت می‌کنم که به کنار ما بیایند و با تشویق‌های‌شان به ما دلگرمی بدهند. در ۱۰ ماه گذشته در طول ۹۰ دقیقه تنها در دو بازی باخته‌ایم.

اسکوچیچ در واکنش به شناخت مورایس از او گفت: من سعی می‌کنم خودشناسی کنم. خودم نمی‌توانم بگویم که خودم را کامل میشناسم ولی آقای مورایس ظاهرا مرا از خود من بیش‌تر می‌شناسند. شاید به آن خوبی که ایشان مرا می‌شناسد من ایشان را نشناسم.