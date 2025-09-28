حماس روز یکشنبه اعلام کرد که هیچ پیشنهاد آتش‌بس جدیدی از میانجی‌ها برای آتش‌بس غزه دریافت نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه مقاومت فلسطین، حماس روز یکشنبه اعلام کرد که هیچ پیشنهاد آتش‌بس جدیدی از میانجی‌ها برای آتش‌بس غزه دریافت نکرده است و بر آمادگی خود برای بحث در مورد هرگونه پیشنهادی تأکید کرد.

پیش از این گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که حماس پیشنهاد ایالات متحده برای دستیابی به آتش‌بس غزه و پایان دادن به جنگ اسرائیل در این منطقه محصور را دریافت کرده است.

این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حماس تأیید می‌کند که هیچ پیشنهاد جدیدی از میانجی‌ها دریافت نکرده است.»

حماس اعلام کرد که مذاکرات آتش‌بس از زمان حمله هوایی اسرائیل به رهبران حماس در ۹ سپتامبر در دوحه، پایتخت قطر متوقف شده است.

در این بیانیه آمده است: «حماس آمادگی خود را برای بررسی هرگونه پیشنهادی که از میانجیگران دریافت کند، با رویکردی مثبت و مسئولانه، به گونه‌ای که حقوق ملی مردم ما را حفظ کند، تأیید می‌کند.»

طبق برخی گزارش‌های رسانه‌ای، در ۲۵ سپتامبر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یک طرح صلح ۲۱ ماده‌ای را به رهبران عرب ارائه کرد که خواستار آتش‌بس دائمی در غزه، آزادی همه اسرای اسرائیلی، اداره غزه بدون حماس و خروج تدریجی نیرو‌های اسرائیلی از این منطقه محصور شده است.

دیپلمات‌های منطقه‌ای به سی‌ان‌ان گفتند که رهبران عرب بخش‌های زیادی از این طرح را تأیید کردند اما خواستار الحاق بخش‌هایی از جمله تضمین‌هایی علیه الحاق کرانه باختری، حفظ وضع موجود قدس، افزایش کمک‌های بشردوستانه و رسیدگی به شهرک‌های اسرائیلی شدند.

ارتش اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۶۰۰۰ فلسطینی، که بیشتر آنها زن و کودک بودند، را در غزه به شهادت رسانده است. بمباران بی‌وقفه، این منطقه محصور را غیرقابل سکونت کرده و منجر به گرسنگی و شیوع بیماری‌ها شده است.

