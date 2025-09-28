باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- دومین دوره مسابقات فوتسال جام وحدت با قهرمانی تیم افسی روشن در مشهد به کار خود پایان داد.
مراسم اختتامیه این رقابتها با حضور موسی خدادادی، نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران برگزار شد. او در سخنانی تأکید کرد: «برگزاری چنین مسابقاتی موجب افزایش همبستگی میان اقوام افغانستان و تقویت دوستی بین ملتهای ایران و افغانستان میشود. از سوی دیگر این رقابتها زمینهای برای شناسایی استعدادها و تشویق جوانان مهاجر فراهم میکند تا بتوانند در سطح ملی بدرخشند.»
این مسابقات با حضور ۱۶ تیم و همزمان با هفته وحدت در مشهد آغاز شد و پس از سه هفته رقابت، تیمهای افسی روشن، آهنآلات حسینی و تاجرآباد سیتی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
در پایان این دوره، از فعالان ورزشی، فرهنگی و خبرنگاران حاضر در مسابقات با اهدای لوح سپاس از سوی نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان تجلیل شد.
این رقابتها به همت بنیاد فرهنگی–اجتماعی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران و با همکاری کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار گردید.