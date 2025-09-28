پیکرهای مطهر ۴۴ شهید تازه تفحص شده ۱۳ مهر از مرز شلمچه یکشنبه ۱۳ مهرماه وارد میهن اسلامی خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به جزئیات مراسم این مراسم گفت: یکشنبه 13 مهر ماه پیکرهای طیبه 44 شهید تازه تفحص شده که در مناطق عملیاتی جنوب عراق پیدا شده اند در مرز شلمچه مورد استقبال مردم قرار خواهند گرفت.

این شهدای عزیز مربوط به عملیات‌های والفجرمقدماتی، والفجر 1، محرم، کربلای 4 و 5 ، خیبر و بدر ، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر 8 و در مناطق عملیاتی فکه، شرهانی، شرق دجله، جزیره مجنون، شلمچه، جزایر ام الرصاص و ام البابی تفحص شده اند.

سردار باقرزاده در همین خصوص افزود: جمعی از برادران اهل سنت ترکمن صحرا نیز به نمایندگی از ملت ایران برای استقبال از شهدا در مرز حضور پیدا خواهند کرد.