باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خارجه رژیم اشغالگر اسرائیل که با گستاخی تمام و در اقدامی کاملاً غیرقانونی، سه ماه پیش پایگاههای هستهای ایران را هدف حمله موشکی قرار داد، اینک در حرکتی نمایشی و گستاخانه در شبکه ایکس، بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را «تحول بزرگی» خواند.
این رژیم که خود بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه است، در اعلامیهای پر از ادعاهای واهی و تهمت، مدعی شد که فعالسازی «اسنپ بک» علیه ایران، پاسخی به «تخلفات» ادعایی آن است.
این رژیم جنایتکار با بیشرمی تمام و مطرح کردن ادعاهای واهی درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در پست خود نوشت: «این یک تحول بزرگ در پاسخ به تخلفات (ادعایی) مداوم ایران، به ویژه در برنامه هستهای نظامی آن است.» این در حالی است که تمامی فعالیتهای هستهای ایران صلحآمیز و تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده و این رژیم غاصب است که به رغم زرادخانه های گسترده تسلیحات هسته ای، همچنان از پذیرش ان پی تی خودداری می کند.
این وزارتخانه رژیم متجاوز افزود: «هدف مشخص است: جلوگیری از یک ایران مسلح به سلاح هستهای. جهان باید از هر ابزاری برای دستیابی به این هدف استفاده کند.» این سخنان، هیچ چیزی جز تهدید و لفاظی از سوی رژیمی که خود دارای زرادخانه اتمی غیرقانونی و تأییدنشده است، نیست.
این تحریم ها در حالی توسط انگلیس، فرانسه و آلمان فعال شده که این کشورها خود با زیر پا گذاشتن تعهداتشان در قبال برجام، به عمد مسیری را دنبال میکنند که تنشها را افزایش داده و به اقدامات تحریکآمیز رژیم اسرائیل مشروعیت میبخشد.
منبع: رویترز