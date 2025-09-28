باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اسنپ بک، ابزار تکراری تحریم + فیلم

به گفته کارشناسان اقتصادی، اسنپ بک کمترین تأثیر را در اقتصاد کشور دارد و طرف‌های غربی به دنبال ایجاد جو روانی در جامعه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اعلام کردند به دشمنان اجازه نمی دهند اصطلاحا از آب گل آلود ماهی بگیرند.

 

