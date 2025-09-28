باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، نعمت اله بیراوندی گفت: در پی تصمیمات اخیر و اجرای عفو رهبر معظم انقلاب به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم (ص) مصادف با ۱۷ ربیع الاول، تعداد زندانیان تعزیراتی در استان‌های اردبیل، ایلام، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و گلستان به صفر رسید.

مدیرکل اجرای احکام افزود: تعداد کل زندانیان این استان‌ها ۱۹ نفر شامل پنج نفر اردبیل، ۲ نفر ایلام، هفت نفر سیستان و بلوچستان، یک نفر خراسان شمالی و چهار نفر گلستان بوده که از عفو عمومی بهره‌مند شده‌اند.

بیراوندی گفت: این اقدام به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تسهیل در فرآیند بازپروری و اصلاح افراد صورت گرفته است که به‌ویژه در تعزیرات حکومتی، هدف از این عفو کاهش فشار بر سیستم قضائی و زندان‌ها و در عین حال فراهم کردن فرصتی برای اصلاح متخلفان و بازگشت آنان به جامعه است.

گفتنی است رهبر معظم انقلاب با آزادی ۴۳۰ نفر از زندانیان محکوم تعزیرات حکومتی موافقت کردند.