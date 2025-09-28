رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: یکشنبه آینده از آزادی بازدید می‌کنیم تا کمکی به دولت کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت ورزشگاه آزادی گفت: ۴ سال پیش به وزیر وقت ورزش گفتیم به ورزشگاه آزادی رسیدگی شود. به دنیامالی از روز اول تاکید کردیم که ورزشگاه آزادی را ساماندهی کند. انتظار سرعت در بازسازی آزادی را داریم. یکشنبه آینده کمیسیون عمران از آزادی بازدید دارد تا کمکی به دولت شود. همچنین می‌خواهیم روند بازسازی سه شیفت شود و بر اتمام بازسازی تا پایان سال تاکید داریم.

او ادامه داد: تیم‌های پرطرفدار باید خودشان استادیوم داشته باشند. درویش گفت زمینی از بانک شهر گرفته‌اند تا ورزشگاه بسازند. قبول داریم منابع دولتی جوابگوی مسائل عمرانی نیست. از حضور بخش خصوصی محروم و به نسبت انتظار مردم، از ساخت فضای ورزشی عقب هستیم.

رضایی در خصوص ورزشگاه تختی گفت: به دلیل عدم نظارت مناسب انتظارات برآورده نشده است. به لحاظ مهندسی چیزی کم نداریم، چون خبر داریم که بهترین استادیوم‌های دنیا با مهندسین ایرانی ساخته شده اما مشکل نظارت داریم.

