مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: فکر نمی‌کنم سرخپوشان در تاریخ نقل و انتقالات این همه بازیکن خوب و تراز اول گرفته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در حاشیه جلسه مدیران سرخپوش  با اعضای فراکسیون ورزش مجلس اظهار کرد:  جا دارد از فراکسیون ورزش تشکر کنم که دغدغه‌شان فوتبال و باشگاه پرسپولیس است. جلسه بسیار خوبی درباره مشکلات باشگاه و همچنین دغدغه هواداران بود تا بتوانیم در خصوص برون‌رفت از این بحران نتیجه بگیریم و امیدورایم با پیگیری نمایندگان نتایج خوبی داشته باشیم تا در خصوص میزبانی‌های پرسپولیس هم اتفاقات خوبی رقم بخورد.

او در واکنش به این موضوع که برخی اعضای مجلس پس از جلسه  اعلام کردند که پاسخ‌های مدیران پرسپولیس درباره پرداخت‌ها و موضوع سرژ اوریه قانع‌کننده نبود، گفت: حقیقتش که در جلسه این عزیزان گفتند که بسیار قانع‌کننده است، مثلا در مورد موضوع اوریه نکته پنهانی نبود. باید بگویم که عدم تست پزشکی مانع حضور یک بازیکن در فوتبال نیست و کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال به ما اعلام کرده ۴ نفر از بازیکنانی که فوتبال بازی می‌کنند هپاتیت دارند و منعی وجود ندارد. اوریه خیلی بزرگواری کرد که پیگیری نکرد و اگر پیگیری می‌کرد شاید مشکلاتی به وجود می‌آمد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره اعتراض هواداران پرسپولیس نسبت به نقل و انتقالات این فصل عنوان کرد: فکر نمی‌کنم در تاریخ نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس این همه بازیکن خوب و تراز اول گرفته باشد. شما یک سال را نام ببرید که پرسپولیس در حد این ۹ تا ۱۰ بازیکن، بازیکن گرفته باشد. ما گاهی اوقات فراموش می‌کنیم و خیلی‌ها تصورشان این است که بازیکن را هیئت مدیره یا مدیرعامل انتخاب می‌کند، بلکه بازیکن را سرمربی انتخاب می‌کند. ما لیست اول کارتال را گرفتیم.

درویش در واکنش به این موضوع که کارتال در مصاحبه‌ای دلیل جدایی‌اش از پرسپولیس را عدم جذب بازیکنان مدنظرش عنوان کرده است، خاطرنشان کرد: کارتال بسیار به من می‌گفت که شاید کمتر جایی بودم که مانند پرسپولیس کل نفرات لیستم را گرفته باشند. حتی بازیکنی مانند ابرقویی هم در لیست کارتال بود که بسیار پیگیر بود تا این بازیکن را جذب کنیم.

او  در پاسخ به این سوال که شما دست نوشته‌ای از کارتال دارید که مستند درخواست جذب بازیکن کرده باشد که البته مانند دست‌نوشته آقای استیلی نباشد، تصریح کرد: بله دست‌نوشته او را داریم. دست‌نوشته آقای استیلی هم بود که خودشان در برنامه تلویزیونی گفتند برای من بود. زمانی که می‌خواستیم فخریان را جذب کنیم، چون کارتال با گرفتن این بازیکن موافق نبود و در جلسه‌ای که آقای استیلی و انصاری هم حضور داشتند، به ما گفتند که دلیل نمی‌شود که یک باشگاه یا مدیریت هر چیزی که سرمربی بخواهد را بگیرد. او به ما در خصوص جذب فخریان گفتند که، چون این بازیکن یک «تلنت» و بازیکن آینده‌دار هست حتما او را جذب کنید و ما هم اجابت کردیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به این موضوع که چه گذشت که با حمید استیلی اختلاف پیدا کرد، گفت: ما همین چند روز پیش در مراسم ختمی همدیگر را دیدیم و ابراز محبت کردیم.

درویش درباره  اینکه لیست خریدی هم که داشته است گفته می‌شود «چرک‌نویس» بوده است، خاطرنشان کرد: مگر چرک نویس و پاک نویس داریم، پس از این به بعد می‌گوییم که لیست پاک‌نویس را به ما بدهید، اینها همه حرف‌های فضای مجازی است تا پرسپولیس را به حاشیه ببرند.

او دربارع  اینکه در حدود ۲۰ روز پیش احمدی مالک باشگاه قول داد که ۲ بازیکن خوب جذب کنند، اما به نظر می‌رسد او بیشتر وقتش معطوف به فدراسیون کشتی است، گفت: نه این مسائل به دنبال حاشیه بردن او است. آقای احمدی گفته‌اند که ما ۲۰ میلیون دلار کنار گذاشتیم و بازیکنی را سراغ داشتید تا جذب کنیم. باید سرمربی بازیکن انتخاب کند. شما اینقدر دنبال فضای مجازی و فالوئر نباشید.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به این موضوع که شما ۴۰۰ هزار دلار پول بیت‌المال را به دورسون دادید و رفت، تصریح کرد: مربی کتبا نوشت که او را نمی‌خواست، شما که تشخیص نمی‌دهید. بروید آنهایی که ۱۰ میلیون دلار خرج کردند، بپرسید. ۴۰۰ هزار دلار به دورسون دادیم بهتر از این بود که ۸۰۰ هزار دلار به او بدهیم. ما هیچ وقت نمی‌گذاریم ایجنت‌ها از ما پول بگیرند. همه آنها با ما بد هستند و می‌گویند که چرا پول ایجنت نمی‌دهید. ما نمی‌گذاریم دلال‌ها به سمت ما بیایند.

