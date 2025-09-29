شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۱ در وضعیت زرد و قابل قبول، قرار دارد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0647\u0648\u0627\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0647\u0648\u0627\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u0627\u062e\u0635 \u06f8\u06f1 \u062f\u0631 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0632\u0631\u062f \u0648 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0642\u0628\u0648\u0644\u060c \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0637\u06cc \u06f2\u06f4 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0634\u0627\u062e\u0635 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0647\u0648\u0627 \u0628\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u0639\u062f\u062f \u06f9\u06f0 \u0648 \u062f\u0631 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0632\u0631\u062f \u0648 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0642\u0628\u0648\u0644 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a.