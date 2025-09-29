مدیرکل گمرکات استان مرکزی از صادرات بیش از ۸۹۵ هزار تن کالا به ارزش ۶۵۵ میلیون دلار در ۶ ماهه اول سال جاری از اداره کل گمرکات این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ روح اله غلامی گفت: ۱۳۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۰۵ میلیون دلار از ۴۲ کشور جهان از ابتدای سال جاری تاکنون به استان مرکزی وارد شده است که امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و عراق از جمله این کشورها هستند.

وی عنوان کرد: ۱۵ پرونده به ارزش یک‌هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال برای مواردی از جمله بنزین، نفت سفید، نفت گاز و هیدروکربن در مدت مذکور با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است که رشدی ۳۶ درصدی از نظر تعداد و ۳۸۶ درصدی از نظر ارزش را نشان می‌دهد.

مدیر کل گمرکات استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین ۴۶۴ پرونده به ارزش یک‌هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال از سایر نهادهای کاشف توسط مرجع رسیدگی به گمرک ارجاع شد که از نظر ارزش، رشد ۳۹ درصدی و افزایش ۳۴ درصدی از نظر تعداد را نشان می‌دهد و در خصوص این موارد کار تطبیق اسناد برای برخی موارد و تعیین ارزش انجام شده است.

غلامی تصریح کرد: در رویه کارنه تیر و ترانزیت مقصد در مجموع تشریفات گمرکی به وزن ۲۸۴ هزارتن کالا انجام شده است که افزایش ۲۷ درصدی در وزن و ۱۵ درصدی در تعداد اظهارنامه‌های ترانزیتی نسبت به مدت ۶ ماهه نخست سال گذشته را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین در این مدت ۷۸ فقره اظهارنامه ورود موقت ماده ۵۱ جهت پردازش به ارزش ۳۲ میلیون دلار و به وزن ۵۴ هزار تن کالا در گمرکات استان مرکزی صادر شده است.

استان مرکزی بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی را در خود جای داده که از این تعداد حدود ۶۰۰ واحد در زمینه صادرات فعال هستند.

منبع ایرنا