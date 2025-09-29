خواهران شیری روز گذشته با حضور در دفتر رئیس فدراسیون ضمن ابراز ندامت از اتفاقات رخ داده در هفته نخست لیگ برتر تکواندو، از رئیس فدراسیون و جامعه تکواندو عذرخواهی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، هفته اول رقابت‌های لیگ برتر تکواندو شاهد اتفاقات ناگواری بود که دل هر بیننده‌ای را به درد آورد. اتفاقاتی که عامل اصلی آن در داخل زمین مبارزه و متاثر از عوامل مربوط به آن، چون داوری و برگزاری و… نبود بلکه در خارج از میدان رقم خورد و متاسفانه تکواندوکاری که پیروز مبارزه قبلی شده بود، تحت تاثیر از هیجان این پیروزی مسابقه پیش از پخش زنده، موضوعات فوق را موجب شد.

فدراسیون تکواندو ضمن ابراز تاسف عمیق از حواشی پیش آمده در جریان رقابت‌های لیگ برتر که جریحه دار شدن خاطر همه ارکان این رشته ورزشی از جمله پیشکسوتان، مربیان، داوران، تکواندوکاران و … را در پی داشت، به دور از هر گونه تصمیم احساسی اتفاقات فوق را به دقت بررسی و کارشناسان کمیته قضایی پیگیر روند رسیدگی به دامنه موضوعات فوق هستند.

در همین زمینه سوگل و سوگند شیری به همراه خانواده خود و چند تکواندوکار خاطی دیگر؛ روز گذشته با حضور در دفتر رئیس فدراسیون، به تشریح اتفاقات فوق و عوامل مربوط به آن پرداختند و در نهایت ضمن قبول اشتباه خود و با ابراز ندامت، از رئیس فدراسیون و جامعه تکواندو عذرخواهی کردند.

هادی ساعی هم با بیان اینکه نگاه فدراسیون به سرمایه‌های خود نگاهی پدرانه است عنوان داشت: من خود زمانی همانند شما در وسط میدان مبارزه بودم و تمام مسائل را بیش از هر شخص دیگری درک می‌کنم. من می‌توانم از حق خود در اتفاقات روز نخست لیگ برتر و موارد که به بنده خطاب شد، گذشت کنم؛ ولی از حق جامعه تکواندو که اکنون مسئولیت آن با من است کوتاه نخواهم آمد.

رئیس فدراسیون همچنین اظهار کرد: این عذرخواهی و پذیرش اشتباه بیانگر روحیه مسئولیت پذیری و اعتقاد به اصول پهلوانی است. برهمین اساس موضوع فوق به کمیته انضباطی ارجاع شده تا با دقت، خطایی که دختران ما انجام دادند، مورد بررسی قرار گیرد و با نگاه رافت و توجه ویژه به عذرخواهی این عزیزان و اینکه این نفرات جوانان با آتیه‌ای هستند؛ رای نهایی صادر گردد.

برچسب ها: مسابقات تکواندو ، تکواندو بانوان
خبرهای مرتبط
رقابت ۱۳۲۰ تکواندوکار در جام سفیر به میزبانی آذربایجان شرقی
نبرد ۱۷ تیم در فصل جدید لیگ برتر تکواندو بانوان
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
برنامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان/ رقابت ناهید کیانی و آرین سلیمی در روز نخست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
آخرین اخبار
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا
ترکیب تراکتور برای دیدار امشب مقابل الوحده
از استارت آسیایی اسکوچیچ تا شعبده‌بازی درویش در برنامه ورزشی دست اول
نشست تخصصی ورزش؛ از اردو با تیراندازان چین تا درخواست عضویت در تیم ملی دوومیدانی ایران
سفر ۸۰۰۰ کیلومتری برای فراموشی شکست داربی
انتقاد هندی‌ها از سیاست AFC در قبال سفر به ایران
بازدید سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات از اردوی تیم گلبال جوانان
دبیر: مشکل من با خائنین و وطن‌فروش‌ها است/ توقعم از کشتی بالاست
جین جو جیان:حضور فعال بانوان در یخ مرا شگفت زده کرد
علی نژاد در افتتاح مراسم فان ران: ورزش فقط رقابت نیست
برگزاری مراسم دو تفریحی فاران ران بازی‌های آسیایی آیچی _ناگویا
بنیادی‌فر: باید در هر بازی بالای ۵۰ میلیون دستمزد بگیریم
ذکایی: لباس داور نماد هویت و اقتدار اوست
ممبینی: قرارداد‌های ۱۰۰میلیاردی بازیکنان کجا، حق‌الزحمه داوران کجا
نورافکن: خواهان پیروزی پرگل برابر موهون باگان هند هستیم
رجائیان: از روند بازی آلومینیوم راضی هستیم؛ به بازیکنان بدهکاریم
تاج: برای نماینده هند که به ایران نیامد متأسفم؛ این تیم باید جریمه شود
کارت سبز وارد فوتبال شد! ‏
نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
رقابت ۱۳۲۰ تکواندوکار در جام سفیر به میزبانی آذربایجان شرقی
پس گرفته شدن مدال نقره پرتابگر ایران در مسابقات جهانی
اعلام برنامه مسابقات تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
دلیل انصراف تیم موهان باگان از سفر به ایران
قدم اول تعلیق اسرائیل در پارالمپیک را ایران برداشت
فیفا به دنبال تغییر قانون پنالتی