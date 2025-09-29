باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان و ابراز نگرانی پرسپولیسی‌ها نسبت به نتایج کسب شده، شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد که از مذاکره یکی از معاونان باشگاه پرسپولیس با حسین عبدی خبر می‌داد تا در صورت برکناری هاشمیان، جانشین او شود.

در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیران باشگاه پرسپولیس به طور رسمی مذاکره‌ای با حسین عبدی نداشته‌اند و هیچ کدام از مدیران این باشگاه مذاکره با عبدی را تایید نمی‌کنند.

حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان نتایج قابل قبولی کسب کرده، اما با توجه به تجارب اندک او در لیگ برتر فوتبال ایران به عنوان سرمربی، پرسپولیسی‌ها چندان تمایل ندارند او به عنوان سرمربی روی نیمکت این تیم بنشیند.

این شایعات درحالی مطرح می‌شود که یکی از اعضای هیات مدیره پرسپولیس گفت: در جلسه هیات مدیره پرسپولیس با وحید هاشمیان، صحبتی از اولیماتوم نشده و صرفا ضعف‌های فنی و مشکلات تیم بررسی شده است.

البته این نخستین بار نیست که حسین عبدی در چنین مقطعی از فصل گزینه آلترناتیو نیمکت پرسپولیس می‌شود. او یک مرتبه دیگر در لیگ پانزدهم، زمانی که برانکو نتوانسته بود در هفته‌های ابتدایی نتیجه مناسب بگیرد به عنوان گزینه جانشینی برانکو مطرح شد. البته عبدی در آن برهه عضو هیات مدیره پرسپولیس هم بود.

