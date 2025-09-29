باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه تایمز رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا به منطقه با وجود مخالفت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی با برخی شروط پیشنهاد مطرح‌شده، تلاش‌هایی برای متقاعد کردن او به پذیرش این طرح انجام داده است.

این منبع توضیح داد که ملاحظات نتانیاهو بر سر دو مسئله اصلی متمرکز بوده است: خلع سلاح جنبش حماس و نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در اداره نوار غزه پس از جنگ؛ که این دو مورد از برجسته‌ترین نقاط اختلاف در مسیر مذاکرات هستند.

در همین راستا، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که خانواده‌های اسرای صهیونیستی پیش از دیدار قریب‌الوقوع امروز (تاریخ دیدار ذکر نشده) نتانیاهو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید، نامه‌ای به ترامپ ارسال کرده و در آن خواستار مداخله او برای پایان دادن به رنج‌هایشان شده‌اند.

در متن نامه خطاب به ترامپ آمده است: «فقط شما قدرت دارید که این توافق را به خط پایان برسانید»، که اشاره به توافق مورد انتظار و در حال مذاکره با میانجی‌گری آمریکا دارد.

شب گذشته رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با آکسیوس گفت که مذاکرات بر سر طرح او برای پایان دادن به جنگ در غزه «در مراحل پایانی» است و مدعی شد که یک توافق می‌تواند راه را برای صلح گسترده‌تر در غرب آسیا باز کند. ترامپ در این مصاحبه گفت: «همه برای رسیدن به یک توافق گرد هم آمده‌اند، اما ما همچنان باید آن را به سرانجام برسانیم.»

منبع: النشره