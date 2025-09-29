فرستاده آمریکا، با وجود مخالفت صریح نتانیاهو با مفاد توافق مطرح‌شده، برای متقاعد کردن نتانیاهو بسیار اصرار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه تایمز رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا به منطقه با وجود مخالفت بنیامین نتانیاهو،  نخست‌وزیر این رژیم تروریستی با برخی شروط پیشنهاد مطرح‌شده، تلاش‌هایی برای متقاعد کردن او به پذیرش این طرح انجام داده است.

این منبع توضیح داد که ملاحظات نتانیاهو بر سر دو مسئله اصلی متمرکز بوده است: خلع سلاح جنبش حماس و نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در اداره نوار غزه پس از جنگ؛ که این دو مورد از برجسته‌ترین نقاط اختلاف در مسیر مذاکرات هستند.

در همین راستا، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که خانواده‌های اسرای صهیونیستی پیش از دیدار قریب‌الوقوع امروز (تاریخ دیدار ذکر نشده) نتانیاهو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید، نامه‌ای به ترامپ ارسال کرده و در آن خواستار مداخله او برای پایان دادن به رنج‌هایشان شده‌اند.

در متن نامه خطاب به ترامپ آمده است: «فقط شما قدرت دارید که این توافق را به خط پایان برسانید»،  که اشاره به توافق مورد انتظار و در حال مذاکره با میانجی‌گری آمریکا دارد.

شب گذشته رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با آکسیوس گفت که مذاکرات بر سر طرح او برای پایان دادن به جنگ در غزه «در مراحل پایانی» است و مدعی شد که یک توافق می‌تواند راه را برای صلح گسترده‌تر در غرب آسیا باز کند. ترامپ در این مصاحبه گفت: «همه برای رسیدن به یک توافق گرد هم آمده‌اند، اما ما همچنان باید آن را به سرانجام برسانیم.»

منبع: النشره

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
تاکید نتانیاهو بر سلاح شبکه‌های اجتماعی؛ هدف: تیک‌تاک و ایکس
ترامپ: برای رخدادی خاص و بی‌سابقه در خاورمیانه آماده‌ایم
شمار شهدای غزه از ۶۶ هزار نفر فراتر رفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
ناتو قصد دارد در بلغارستان پایگاه نظامی ایجاد کند
جزئیات تیراندازی و آتش سوزی در کلیسای میشیگان با ۴ کشته
پنتاگون ۲۰۰ نیروی گارد ملی را برای استقرار در پورتلند فراخواند
تاکید نتانیاهو بر سلاح شبکه‌های اجتماعی؛ هدف: تیک‌تاک و ایکس
وزرای خارجه کره شمالی و چین در پکن دیدار کردند
آخرین اخبار
محدودیت تحصیل دختران نگران‌کننده است
کرملین: هیچ سیگنالی از کی‌یف در مورد از سرگیری مذاکرات وجود ندارد
جزئیات تیراندازی و آتش سوزی در کلیسای میشیگان با ۴ کشته
پنتاگون ۲۰۰ نیروی گارد ملی را برای استقرار در پورتلند فراخواند
تاکید نتانیاهو بر سلاح شبکه‌های اجتماعی؛ هدف: تیک‌تاک و ایکس
وزرای خارجه کره شمالی و چین در پکن دیدار کردند
ناتو قصد دارد در بلغارستان پایگاه نظامی ایجاد کند
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
نامه لاوروف به گوترش درباره اسنپ‌بک
ترامپ می‌گوید توافق صلح غزه در «مراحل نهایی» است
ترامپ در یک گردهمایی نادر با حضور مقامات نظامی ارشد آمریکایی شرکت می‌کند
خوشبینی محتاطانه ونس نسبت به طرح صلح غزه
بحران گرسنگی میلیون‌ها افغانستانی؛ برنامه جهانی غذا هشدار داد
ادعا‌های جدید نتانیاهو درباره ذخایر اورانیوم ایران
رشد ۲۵ درصدی تجارت پاکستان با افغانستان؛ کابل بزرگترین شریک تجاری اسلام آباد
شرکت طالبان به عنوان عضو کامل در فرمت مسکو
اتهامات جاسوسی علیه مهاجران افغانستانی بخشی از عملیات روانی دشمن بود
تأکید طالبان بر تاریخ مشترک مبارزه با دشمنان در دیدار با سفیر ایران
بنیان‌گذار تلگرام: فرانسه می‌خواست از پرونده‌ قضایی من سوءاستفاده کند
دانمارک پرواز پهپاد‌های غیرنظامی را در آسمان خود ممنوع کرد
ترامپ: برای رخدادی خاص و بی‌سابقه در خاورمیانه آماده‌ایم
اعزام تیم پزشکی اندونزی به کنر برای کمک به زلزله‌زدگان
تظاهرات ۱۰۰ هزار نفری در آلمان در حمایت از فلسطین + تصاویر
تصمیم پاکستان برای تعطیلی ۱۶ اردوگاه پناهجویان افغان در پاکستان
کشته شدن فرمانده ارشد داعش در مزار شریف
محکومیت سخنان ترامپ و انتقاد از «دروغین بودن» مواضع آمریکا در غزه توسط حزب رفاه ملی افغانستان