با وجود ویرانی خانه‌ها، بمباران بیمارستان‌ها و کشتار هزاران نفر، مردم غزه همچنان مقاومت می‌کنند و این نبرد صرفاً جنگی نظامی نیست بلکه آزمونی برای کرامت انسانی است.

با وجود ویرانی خانه‌ها، بمباران بیمارستان‌ها و کشتار هزاران نفر، مردم غزه همچنان مقاومت می‌کنند و این نبرد صرفاً جنگی نظامی نیست بلکه آزمونی برای کرامت انسانی است. 

تصاویر جوانان بی‌سلاح در برابر تانک‌ها و ارتشی مجهز، نمادی از برتری اراده بر فناوری معرفی می‌شود. اسرائیل طی دو سال گذشته نتوانسته اهداف خود را محقق کند و مقاومت هر روز نیرومندتر شده است.

این رویارویی تضاد دو فلسفه وجودی است: بقای فردی در برابر کرامت جمعی. غزه در کنار نمونه‌های تاریخی چون الجزایر و ویتنام قرار گرفته اما تفاوتش در مشارکت کامل جامعه است؛ هر کوچه و خانه به سنگر مقاومت تبدیل شده است.

این پایداری، روایت جهانی را تغییر داده و الهام‌بخش جنبش‌های همبستگی در سراسر جهان شده است. غزه تسلیم نخواهد شد و روحیه فداکاری‌اش فراتر از هر سلاحی است.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل

