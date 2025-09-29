باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود ویرانی خانهها، بمباران بیمارستانها و کشتار هزاران نفر، مردم غزه همچنان مقاومت میکنند و این نبرد صرفاً جنگی نظامی نیست بلکه آزمونی برای کرامت انسانی است.
تصاویر جوانان بیسلاح در برابر تانکها و ارتشی مجهز، نمادی از برتری اراده بر فناوری معرفی میشود. اسرائیل طی دو سال گذشته نتوانسته اهداف خود را محقق کند و مقاومت هر روز نیرومندتر شده است.
این رویارویی تضاد دو فلسفه وجودی است: بقای فردی در برابر کرامت جمعی. غزه در کنار نمونههای تاریخی چون الجزایر و ویتنام قرار گرفته اما تفاوتش در مشارکت کامل جامعه است؛ هر کوچه و خانه به سنگر مقاومت تبدیل شده است.
این پایداری، روایت جهانی را تغییر داده و الهامبخش جنبشهای همبستگی در سراسر جهان شده است. غزه تسلیم نخواهد شد و روحیه فداکاریاش فراتر از هر سلاحی است.
