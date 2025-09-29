قیمت طلا در معاملات نقدی برای اولین بار در تاریخ از مرز ۳۸۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد، این افزایش چشمگیر عمدتا به دلیل تضعیف دلار آمریکا بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز دوشنبه در معاملات نقدی به افزایش خود ادامه داد و برای اولین بار به ۳۸۰۰ دلار در هر اونس رسید. این افزایش ناشی از افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران، تضعیف دلار و فزاینده شدن این انتظار است که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به احتمال زیاد در ادامه سال جاری به کاهش نرخ‌های بهره ادامه خواهد داد.

تا ساعت ۰۴:۳۲ به وقت گرینویچ، قیمت جهانی طلای نقدی با ۱.۱ درصد افزایش به ۳۸۰۰.۰۹ دلار در هر اونس رسید، در حالی که قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۶ درصد رشد به ۳۸۳۰ دلار رسیدند.

بر اساس ابزار فِد واچ (FedWatch) وابسته به گروه سی‌ام‌ای (CME)، در حال حاضر معامله‌گران با احتمال ۹۰ درصد کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در ماه اکتبر و با احتمال تقریبا ۶۵ درصد کاهش دیگری در ماه دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند.

سرمایه‌گذاران در حال حاضر منتظر انتشار داده‌های آمریکا در مورد فرصت‌های شغلی خالی، گزارش مشاغل بخش خصوصی، شاخص مدیران خرید در بخش تولید و گزارش مشاغل غیرکشاورزی در روز جمعه هستند تا سرنخ‌های بیشتری درباره قدرت اقتصاد آمریکا به دست آورند.

منبع: العربیه