باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، بر اساس اعلام فدراسیون جهانی نخستین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی زیر سال ۲۱ جهان به میزبانی کشور کنیا برگزار خواهد شد. بر همین اساس رقابت‌های قهرمانی کشور به عنوان نخستین دوره از رقابت‌های انتخابی، تحت عنوان جام سفیر طی روز‌های ۱۰ تا ۱۶ مهرماه به میزبانی استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار خواهد شد.

برای حضور در این مسابقات ۶۳۰ تکواندوکار دختر و ۶۹۰ تکواندوکار پسر ثبت نام کرده‌اند. مسابقات دختران دهم تا دوازدهم مهرماه و مسابقات گروه پسران سیزدهم تا شانزدهم مهرماه پیگیری خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، رقابت‌های فوق با همکاری مشترک فدراسیون تکواندو و سفارت کره جنوبی با هدف ارتقاء سطح فنی تکواندوکاران و تبادل فرهنگی میان ورزشکاران ایرانی و کره‌ای برنامه‌ریزی شده است.

گفتنی است مسابقات جام سفیر جوانان برای رده سنی ۱۷ تا ۲۰ سال نیز برگزار خواهد شد که با استقبال گسترده ورزشکاران جوان مواجه شد.