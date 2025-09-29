باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، در مراسم روز آتش‌نشان ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان، از اقدامات مدیریت شهری در حوزه مسکن، رتبه‌بندی و رسیدگی به وضعیت شهدا و بازنشستگان سخن گفت.

وی با اشاره به دغدغه‌های آتش‌نشانان در حوزه مسکن اظهار کرد: اتفاقات خوبی در بحث مسکن افتاده و هرچند مشکلات همچنان وجود دارد، اما حرکت‌های مهمی آغاز شده که ارزشمند است. پیرهادی همچنین درباره رتبه‌بندی آتش‌نشانان گفت: امسال اتفاقات مثبتی در این زمینه در حال وقوع است، گرچه عقب‌ماندگی‌های دوره‌های قبل مشکلاتی ایجاد کرده است. ان‌شاءالله این موضوعات با پیگیری‌های انجام‌شده به نتیجه برسد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به خانواده‌های شهدا و ایثارگران خاطرنشان کرد: فرایند اداری مربوط به حقوق و مزایای شهدا و ایثارگران در نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در حال تکمیل است و امیدواریم حق این عزیزان تصویب و پرداخت شود.

رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره بازنشستگان آتش‌نشانی نیز تصریح کرد: برخی از صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است، اما این موضوع نیز با پیگیری‌های انجام‌شده ان‌شاءالله حل خواهد شد.

پیرهادی در ادامه با اشاره به نقش علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت: خود شخص شهردار تهران در این موضوعات همراهی کرده و دستور پیگیری داده است. ممکن است در زیرمجموعه‌ها پیشرفت‌ها متفاوت باشد، اما پیگیری‌ها ادامه دارد.

وی تأکید کرد: هر بودجه‌ای که سازمان آتش‌نشانی در آینده نیاز داشته باشد، شورا تمام‌قد پای آتش‌نشانی ایستاده است.

پیرهادی در پایان خطاب به آتش‌نشانان گفت: از همه شما عزیزان قدردانی و تشکر دارم و سر تعظیم در برابر تلاش‌ها و فداکاری‌های شما فرود می‌آورم.