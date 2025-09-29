در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛واقعیتهای اسنپ بک چیست؟
باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبیمشهدی اظهار داشت: ایران در حوزه توربینسازی جزو پنج کشور اول دنیا محسوب میشود و همکاری با روسیه میتواند زمینهساز توسعه فناوری و پیشرفت صنعت برق باشد.
وی افزود: ایران هماکنون به شبکه برق ارمنستان متصل است و خط جدیدی طی پنج تا شش ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید که میزان تبادلات برقی دو کشور را افزایش میدهد. همچنین مذاکراتی با روسیه در حال انجام است که با همکاری کشور آذربایجان امکانپذیر خواهد شد.
به گفته مدیرعامل توانیر، مطالعات فنی این طرح انجام شده و پس از حل مسائل تجاری میان سه کشور، تبادل برقی مستمر بین ایران و روسیه فراهم خواهد شد.
