باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق داده‌های معاملاتی، قیمت قرارداد‌های آتی نقره برای تحویل در دسامبر ۲۰۲۵ در بورس کامکس (بخشی از بورس کالای نیویورک) برای اولین بار از ۲ مه ۲۰۱۱ از ۴۷ دلار در هر اونس تروا فراتر رفته است.

ساعت ۳:۳۷ صبح به وقت گرینویچ، قیمت نقره ۴۷.۰۳ دلار در هر اونس تروا (۱.۴۳٪ افزایش) بود. تا ساعت ۳:۵۷ صبح به وقت گرینویچ، قیمت نقره با افزایش ۱.۶۱ درصدی به ۴۷.۱۱ دلار در هر اونس تروا رسید.

در همین حال، قیمت قرارداد‌های آتی طلا برای تحویل در دسامبر ۲۰۲۵ با ۰.۰۴ درصد افزایش به ۳۸۲۴.۲ دلار در هر اونس رسید.

منبع: تاس