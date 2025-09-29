باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ دوم جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا با هشدار درباره شگردهای پیچیده مجرمان سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال گفت: بررسی پروندههای اخیر نشان میدهد مجرمان اینترنتی با ترکیب شگردهای روانی و فنی، قربانی را مرحلهبهمرحله وارد دام خود میکنند.
وی افزود: ابتدا کلاهبردار با ارسال پیام در فضای مجازی، داستانی اضطراری یا وسوسهانگیز مطرح میکند؛ سپس برای جلب اعتماد، مبلغی نجومی (برای نمونه چند میلیون USDT) را در یک حساب نمایشی معرفی میکند. این حساب همراه با نام کاربری و رمز عبور جعلی به قربانی ارائه میشود تا او باور کند امکان دسترسی به چنین موجودی وجود دارد. در واقع، این اعداد فقط یک شبیهسازی گرافیکی بوده و هیچ پول واقعی در کار نیست.
مختاررضایی ادامه داد: قربانی پس از ورود به سایت یا پلتفرم جعلی، شاهد افزایش ظاهری موجودی یا سود میشود. اما هنگام تلاش برای برداشت وجه، کلاهبرداران با طرح بهانههایی همچون «ارتقاء حساب به سطح طلایی»، «تأیید ضدپولشویی» یا «پرداخت مالیات» از شخص میخواهند مبالغ اضافی را انتقال دهد. این پول مستقیماً به جیب مجرمان میرود و برداشت واقعی هرگز انجام نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: در روش دیگر، با استفاده از نرمافزار یا اسکریپتهای داخلی، موجودی جعلی در کیف پول قربانی نمایش داده میشود؛ بدون آنکه هیچ تراکنش واقعی در بلاکچین ثبت شده باشد.
معاون اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: برای تسریع تصمیمگیری و حذف فرصت بررسی، کلاهبردار مهلتی محدود (مثلاً چند ساعت) تعیین کرده یا تهدید به حذف حساب میکند. این فشار روانی باعث میشود قربانی بدون تحقیق کافی وارد عمل شود.
مختاررضایی با بیان اینکه رعایت برخی اصول میتواند نقش مهمی در پیشگیری از گرفتار شدن در این دامها داشته باشد، شش گام اساسی را برای در امان ماندن از اینگونه کلاهبرداریها برشمرد:
گام اول: در برابر هرگونه پیام یا پیشنهاد سرمایهگذاری از سوی افراد یا نهادهای ناشناس، حتی با ظاهر معتبر، کاملاً مشکوک باشید.
گام دوم: هیچوقت اطلاعات ورود به حسابهای اصلی یا کیف پول شخصی خود را در سایت یا اپلیکیشن غیررسمی وارد نکنید.
گام سوم: موجودی و تراکنشها را فقط از طریق صرافیهای معتبر یا کیفپولهای رسمی بررسی کنید.
گام چهارم: قبل از هر سرمایهگذاری یا انتقال وجه، اعتبار پلتفرم را از منابع رسمی، انجمنهای مالی معتبر و سایتهای شناسایی کلاهبرداری بررسی کنید.
گام پنجم: فریب وعدههای سودهای کلان و غیرمعمول را نخورید؛ سودهای غیرواقعی اولین علامت هشدار هستند.
گام ششم: در صورت مشاهده مورد مشکوک، فوراً از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت fata.gov.ir موضوع را گزارش دهید.
منبع: مهر