مدودف در واکنش به اخباری مبنی بر احتمال وقوع جنگ با روسیه در پنج سال آینده، تأکید کرد که مسکو اصولا نیازی به جنگ با اروپای پیر و سرد ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه، روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد که در کشورهای اروپایی، اخبار جنگ با روسیه در طول پنج سال آینده از هر گوشهای پخش میشود و این نباید اتفاق بیفتد، زیرا با منافع کشور ما در تضاد است.
او در این اظهارات تاکید کرد که روسیه اصولا نیازی به جنگ با هیچ کس، از جمله اروپای پیر و سرد، ندارد و چیزی در آنجا ارزش شکار ندارد. او اقتصاد اروپا را ضعیف و وابسته به آمریکا دانست و فرهنگ آن را به طرز شرمآوری در حال زوال و از دست دادن هویت خود با ذوب شدن در میان مهاجران توصیف کرد.
مدودف معتقد است که ماموریت اصلی مردم روسیه، توسعه سرزمینهای خود، از جمله بازسازی سرزمینهایی است که به ما بازگشتهاند و این کار نه آسان است و نه کمهزینه. او تاکید کرد که کشورهای اروپایی نمیتوانند علیه روسیه جنگی به راه اندازند، زیرا ضعیف و متفرق هستند و تنها میتوانند منافع خود را دنبال و تلاش کنند در هرج و مرج اقتصادی معاصر، زنده بمانند.
او افزود: اروپا به سادگی توان تحمل جنگ با روسیه را ندارد، و رهبران اروپایی افرادی حقیر و ناتوان از تحمل بار مسئولیت هر اقدام جدی هستند. آنها فاقد تفکر استراتژیکاند، چه رسد به توانایی لازم برای اتخاذ تصمیمات نظامی موفق.
منبع: آر تی