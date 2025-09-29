عبدلیان پور از ثبت بیش از ۲ هزار وکالت از خانواده شهدا و آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در مراسم رونمایی از دادخواست و پیگیری حقوقی تجاوز جنگی آمریکا و سران رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه، اعلام کرد که تاکنون بیش از ۲ هزار وکالت از خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه جمع‌آوری و ثبت شده است.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی خواست عمومی ملت ایران است، تأکید کرد که هدف این مرکز، گرفتن یقه جنایتکاران و حضور فعال در محاکم بین‌المللی برای دفاع از حقوق ملت ایران است.

وی در تشریح جزئیات این اقدام حقوقی گفت: پس از فراخوان اولیه، ۵ هزار کارشناس برای بررسی و کارشناسی مناطق آسیب‌دیده در سراسر کشور پای کار آمدند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که کار مستندسازی (مستندسازی) جنگ ۱۲ روزه به پایان رسیده و هزاران وکیل از سراسر کشور نیز برای رسیدگی به دادخواست‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس مرکز وکلا اظهار کرد: دادخواست‌های تنظیم شده در دو بخش داخلی و بین‌المللی بوده و مکاتبات لازم برای طرح دعوی بین‌المللی نیز انجام شده است.

در پایان، عبدلیان‌پور اقدام در حوزه حقوقی را «کمتر از شلیک موشک» ندانست و بر لزوم ورود با تمام توان به این عرصه تأکید کرد.

برچسب ها: جنگ ، حقوقی
خبرهای مرتبط
رئیس قوه قضاییه: موارد مطروحه در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به حداقل ممکن برسند
هشدار رئیس قوه قضاییه به عناصر و عوامل مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم
 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
فضای مجازی پر از شایعه سازی و دروغ پراکنی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرعت پیری جمعیت ایران دو برابر شد
طرح ساماندهی تابلو‌های شهری در تهران کلید خورد
آتش‌سوزی در ساختمان ۱۲ طبقه ستارخان؛ ۳ نفر مصدوم و ۱۵ نفر نجات یافتند
ابطال ثبت سفارش برنج و واگذاری مجوز به واردکنندگان توانمند
آتش‌نشانی تهران جزء پنج آتش‌نشانی برتر جهان قرار دارد
هشدار پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال
قاچاقچی سابقه‌دار با ۱۶ کیلو گل در تهرانپارس دستگیر شد
تعیین تکلیف ۱۷ هزار خودرو و موتورسیکلت توقیف شده در پارکینگ‌های تهران
افزایش دو برابری تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی از دو روز آینده
دستگیری ۴۴۵ سارق و کشف ۳۸۰ خودروی سرقتی در شهریور
آخرین اخبار
راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ برای گزارش اتباع غیرمجاز در استان تهران
تقدیر سرپرست حجاج ایرانی از «سحر امامی» مجری شبکه خبر
ثبت بیش از ۲ هزار وکالت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه
خروج بیش از ۲ هزار ساختمان تهران از لیست ساختمان‌های پرخطر
سهم پیشگیری در نجات جان افراد هنگام وقوع زلزله + فیلم
معنا و مفهوم رنگ تابلو‌های راهنمایی و رانندگی + فیلم
آتش‌سوزی در ساختمان ۱۲ طبقه ستارخان؛ ۳ نفر مصدوم و ۱۵ نفر نجات یافتند
آزمون استخدامی فرزندان شهید و جانباز ۷۰ درصد به زودی برگزار می‌شود
افزایش دو برابری تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی از دو روز آینده
نتایج آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد
دستگیری ۴۴۵ سارق و کشف ۳۸۰ خودروی سرقتی در شهریور
هشدار پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال
قاچاقچی سابقه‌دار با ۱۶ کیلو گل در تهرانپارس دستگیر شد
تکمیل ساخت حریم تئاتر شهر تا جشنواره فجر
زیبایی نژاد: بخش فرهنگی شهرداری تک بعدی نبود/ توجه ویژه به مناسبت‌های ملی
هشدار رئیس قوه قضاییه به عناصر و عوامل مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم
سرعت پیری جمعیت ایران دو برابر شد
پیش‌پرداخت واگن‌های وارداتی مترو از سوی بانک مرکزی به کجا رسید؟
سلامت و کیفیت محصولات؛ شرط ورود برند‌ها به میادین میوه و تره‌بار است
ابطال ثبت سفارش برنج و واگذاری مجوز به واردکنندگان توانمند
مشکلات بازنشستگی آتش‌نشانان حل می‌شود
توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی در منطقه ۱۴
برگزاری ویژه‌ برنامه‌های هفته ملی سالمند در پایتخت با شعار «سایه‌تون مستدام»
افتتاح گردان سوم کوثر به نام شهیده خبرنگار فرشته باقری
کمک ۴ میلیارد تومانی رهبر انقلاب به آزادی زندانیان غیرعمد
حضور آتش‌نشانان در صف مقدم امدادرسانی در جنگ ۱۲ روزه
آتش‌نشانی تهران جزء پنج آتش‌نشانی برتر جهان قرار دارد
طرح ساماندهی تابلو‌های شهری در تهران کلید خورد
توضیحات معاون شهردار درباره حواشی مطرح شده درباره یک مرکز یاورشهر
توزیع ۸۶ تن گوشت گرم میان خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد