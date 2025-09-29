باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در مراسم رونمایی از دادخواست و پیگیری حقوقی تجاوز جنگی آمریکا و سران رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه، اعلام کرد که تاکنون بیش از ۲ هزار وکالت از خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه جمع‌آوری و ثبت شده است.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی خواست عمومی ملت ایران است، تأکید کرد که هدف این مرکز، گرفتن یقه جنایتکاران و حضور فعال در محاکم بین‌المللی برای دفاع از حقوق ملت ایران است.

وی در تشریح جزئیات این اقدام حقوقی گفت: پس از فراخوان اولیه، ۵ هزار کارشناس برای بررسی و کارشناسی مناطق آسیب‌دیده در سراسر کشور پای کار آمدند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که کار مستندسازی (مستندسازی) جنگ ۱۲ روزه به پایان رسیده و هزاران وکیل از سراسر کشور نیز برای رسیدگی به دادخواست‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس مرکز وکلا اظهار کرد: دادخواست‌های تنظیم شده در دو بخش داخلی و بین‌المللی بوده و مکاتبات لازم برای طرح دعوی بین‌المللی نیز انجام شده است.

در پایان، عبدلیان‌پور اقدام در حوزه حقوقی را «کمتر از شلیک موشک» ندانست و بر لزوم ورود با تمام توان به این عرصه تأکید کرد.