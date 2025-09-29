مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه گفت: در سال جاری بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های آب استان مصوب شده که تاکنون نیمی از آن تخصیص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام درویشی روز دوشنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به مأموریت‌ها و چالش‌های این شرکت گفت: شرکت به‌عنوان متولی اصلی آب استان، مسوول تأمین آب شرب، صنعت، کشاورزی، بهداشت و همچنین حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستم است و همین موضوع مأموریت آن را بسیار دشوار کرده است.

وی افزود: در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ استان کرمانشاه با تنش آبی مواجه نبوده و با تلاش شبانه‌روزی همکاران، آب مورد نیاز بخش‌های مختلف تأمین شده و ۲۶۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر پوشش منابع آبی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به مشکلات برداشت‌های غیرمجاز گفت: بیش از ۴۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در ۲۳ محدوده مطالعاتی استان شناسایی شده و تنها در یک ماه اخیر بیش از ۱۷۰ حلقه چاه پر شده است و این روند با جدیت ادامه دارد.

وی با تأکید بر محدودیت منابع مالی شرکت اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای حتی یک ریال بودجه جاری از دولت دریافت نمی‌کند و همه هزینه‌های گسترده اجرایی، نظارتی و توسعه‌ای از محل فروش آب تأمین می‌شود. این در حالی است که صنایع استان سالانه ۶۰ میلیون مترمکعب آب دریافت می‌کنند، اما مطالبات این بخش به‌طور کامل به سیستم بازنمی‌گردد و این موضوع در حسابرسی و نظارت فشار مضاعفی وارد کرده است.

وی با اشاره به حجم بالای عملیات و پروژه‌ها افزود: در سال جاری با پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از دو هزار و صد میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های بخش آب استان در نظر گرفته شده که نیمی از آن تاکنون تخصیص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه ادامه داد: با وجود مشکلات مالی و فشار دستگاه‌های نظارتی، همکاران این شرکت به‌عنوان سربازان خاموش اقتصاد استان شبانه‌روز در حال خدمت هستند و پروژه‌های بزرگی از جمله سامانه گرمسیری، سد‌ها و شبکه‌های آبیاری مدرن و نیمه‌مدرن با وجود همه محدودیت‌ها در حال اجراست.

درویشی با قدردانی از همراهی استاندار و مجموعه مدیریتی استان گفت: آب یعنی حیات، غذا، صنعت، توسعه و حتی نفس کشیدن و انتظار می‌رود نگاه ویژه‌ای به حوزه آب به‌عنوان زیرساخت اصلی توسعه استان شود.

