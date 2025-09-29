رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با پیشنهاد صلح او برای غزه موافقت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کنفرانس خبری پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، از دستیابی به یک «طرح جدید برای صلح در خاورمیانه» خبر داد.

ترامپ در این نشست مطبوعاتی اظهار داشت: «ما به حل یک مسئله دیرینه بسیار نزدیک شده‌ایم. ما نه تنها توقف جنگ در غزه، بلکه صلح جامع در سراسر خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده‌ایم.»

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به محتوای گفت‌و‌گو‌های خود با نتانیاهو افزود: «ما درباره شیوه پایان دادن به جنگ غزه و همچنین برقراری صلح پایدار در خاورمیانه بحث کردیم و به زودی اصول و مبانی مورد نظر خود برای تحقق این صلح را رسماً اعلام خواهم کرد.»

دونالد ترامپ، افزود: «همچنین می‌خواهم از نخست وزیر نتانیاهو به خاطر موافقت با این طرح تشکر کنم. به خاطر اعتمادی که اگر با هم همکاری کنیم، می‌توانیم به مرگ و ویرانی که سال‌ها، دهه‌ها و حتی قرن‌ها شاهد آن بوده‌ایم، پایان دهیم.»

بر اساس طرح صلح ۲۰ ماده‌ای، ترامپ ریاست نهاد انتقالی غزه را بر عهده خواهد داشت. ترامپ افزود که کشور‌های عرب و مسلمان اطراف اسرائیل و همچنین رهبران اروپایی از چارچوب او برای صلح بین اسرائیل و غزه حمایت می‌کنند.

وی در ادامه از رهبران کشور‌های عربی، اسلامی و متحدان اروپایی آمریکا برای همراهی با این طرح تشکر کرد و گفت: «از تمامی شرکای بین‌المللی خود که با اصول این طرح همراهی کرده‌اند سپاسگزارم.»

این اعلامیه در حالی صورت می‌گیرد که مقامات فلسطینی پیش از این نسبت به طرح صلح آمریکا ابراز تردید کرده و بر تضمین حقوق ملت فلسطین به عنوان شرط اصلی هرگونه توافق صلح تأکید کرده‌اند.

ترامپ در صورت رد توافق، از اسرائیل در نابودی حماس حمایت خواهد کرد

بر اساس طرح پیشنهادی ما، کلیه اسرا باید ظرف ۷۲ ساعت به آزادی کامل دست یابند و این بدان معناست که جوانان اسرائیلی به زودی به آغوش خانواده‌های خود بازخواهند گشت.

ترامپ با تاکید بر این که این طرح همچنین خلع سلاح فوری حماس و انحلال کامل سازوکارهای نظامی آن را در بر می‌گیرد، گفت: ما همچنین به توافق رسیده‌ایم که نیروهای اسرائیلی بر اساس یک برنامه زمان‌بندی مشخص و در چند مرحله از نوار غزه عقب‌نشینی کنند، و در این راستا، کشورهای عربی و اسلامی مسئولیت تعامل و مدیریت ارتباط با جنبش حماس را بر عهده خواهند داشت.

ترامپ مدعی شد: برای نخستین بار در طول هزار سال گذشته به چنین نقطه عطف تاریخی‌ای دست یافته‌ایم. در صورت مخالفت حماس با این توافق، نتانیاهو از پشتیبانی کامل ما برای انجام هر اقدام لازم برخوردار خواهد بود.

تاکید ترامپ بر ایجاد شورای صلح

وی ادامه داد: طرح من همچنین تأکید دارد بر ایجاد یک نهاد نظارتی بین‌المللی جدید در نوار غزه تحت عنوان «شورای صلح» که مسئولیت تشکیل حکومت در این منطقه را با مشارکت فلسطینیان و دیگر ذی‌نفعان بر عهده خواهد داشت - البته بدون هیچ گونه نقش و مشارکتی برای حماس. زمان آن فرا رسیده که حماس اسرا را آزاد کند. نتانیاهو مخالفت جدی خود با تأسیس یک کشور فلسطینی اعلام کرده و من این موضع وی را درک می‌کنم.

ترامپ ادامه داد: همه خواستار پایان جنگ در غزه، بازگشت آوارگان، آزادی اسرا و تحقق صلح پایدار هستند. اگرچه حماس در گذشته از طریق فرآیند‌های دموکراتیک توسط بخشی از فلسطینیان انتخاب شد و اسرائیل نیز در سال ۲۰۰۵ از نوار غزه عقب‌نشینی کرد، اما آنچه در عمل محقق شد، صلح و ثبات نبود.

رئیس جمهور آمریکا در پایان گفت: طرح پیشنهادی من خواستار توقف فوری درگیری‌ها، آزادی بی‌قید و شرط اسرا و ایجاد شرایط لازم برای تأمین امنیت اسرائیل و موفقیت مردم فلسطین است. این طرح تضمین می‌کند که در مدت چند روز، صدای شلیک اسلحه و انفجار در غزه به طور کامل متوقف شود. ما بر این باوریم که تنها از طریق ایجاد یک چارچوب جامع که خواسته‌های مشروع همه طرفین را در نظر گیرد، می‌توان به درگیری‌های چنددهه‌ای پایان داد و آینده‌ای بهتر برای همه ساکنان منطقه رقم زد.

منبع: رویترز