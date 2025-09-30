باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود کلهر پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه سرخپوشان ۴ هفته هست که مساوی می‌کنند و بردی در تهران کسب نکردند، اظهار کرد: به نظرم وضعیت پرسپولیس بهتر می‌شود. درست است که پرسپولیس در ۲ بازی گذشته خوب بازی نکرده است، اما فراموش نکنیم که تیم‌های دیگر هم خوب شدند و سرمایه گذاری خوبی کردند. سرخپوشان در حال پوست اندازی هستند و یکسری از بازیکنان باتجربه و مسن از این تیم رفته‌اند و تیم دارد یواش یواش جوان می‌شود.

پرسپولیس به سمت قهرمانی می رود

کلهر بیان کرد: رفتن خیلی از بازیکنان با تجربه و جایگزین کردن یکسری از بازیکنان جوان باعث شده که سرخپوشان هماهنگ نباشند و زمان می‌برد تا با هم هماهنگ شوند. من فکر می‌کنم پرسپولیس در آینده بهتر می‌شود و در کورس قهرمانی باقی می‌ماند و مطمئن هستم که این تیم به سمت قهرمانی می‌رود.

هاشمیان از براجعه به خاطر مسائل انضباطی استفاده نمی کند

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه پرسپولیس پیرترین تیم در لیگ برتر فوتبال است، گفت: سهیل صحرایی، یعقوب براجعه، صادقی و فخریان بازیکنان جوانی هستند. به نظرم بازیکن جوان باید یاد بگیرد که الان کیفیت فنی خود را بالا ببرد. مربیان بزرگ هم سعی می‌کنند بازیکن جوان را از لحاظ روحی و روانی و فنی بالا ببرند. بازیکن جوان پرسپولیس فقط درباره مسائل مالی حرف می‌زند و این‌ها باید درست شود. اگر پرسپولیس نتیجه هم نگیرد باید نوع آموزش مربیان بزرگ روی بازیکن جوان تاثیر گذار باشد. به نظرم مسائل انضباطی بوده است که هاشمیان از چند بازیکن جوان مثل یعقوب براجعه استفاده نمی‌کند. براجعه یکی از بازیکنان خوب در ابتدای فصل بود، اما وقتی اتفاقاتی را برای تیم ایجاد کرد، در روحیه بازیکنان تاثیر گذار است. وقتی مشکلاتی برای بازیکن جوان پیش می‌آید باید یک مربی بزرگ درستش کند.

باید به هاشمیان فرصت بدهند

کلهر درباره اینکه هاشمیان شناختی از بازیکنان ندارد و برخی از آنها را در پست‌های غیر تخصصی شان می‌گذارد، گفت: اگر تغییر و تحولات صورت بگیرد مثل سال گذشته می‌شود. گاریدو آمد و رفت و کریم باقری چند جلسه‌ای مربیگری کرد و بعد از آن کارتال آمد که او هم نتیجه نگرفت و دوباره دچار مشکل شد. اینها به پرسپولیس کمک نمی‌کند و به نظرم باید به هاشمیان فرصت داده شود تا تیم را درست کند. خوشبختانه پرسپولیس تاکنون باختی نداشته است، اما نوع بازی اش را باید درست کند. هاشمیان ترکیب اصلی تیم خود را پیدا نکرده است و یکسری اشکالات وجود دارد که باید هاشمیان اینها را برطرف کند مخصوصا در نیمه دوم بازی با ملوان خیلی بد پرسپولیس بازی کرد. من فکر می‌کنم هاشمیان باید نفرات اصلی اش را پیدا کند، چون ۵ هفته گذشته است و اردو‌ها و بازی‌های تدارکاتی خوبی داشتند. اگر پرسپولیس ترکیب اصلی خود را پیدا نکند همیشه این اتفاقات خواهد افتاد. به نظرم میلاد محمدی نباید روی نیمکت بنشیند و یکی از دفاع چپ‌های حال حاضر ایران است. یکسری از بازیکنان پرسپولیس می‌توانند در ترکیب اصلی قرار بگیرند و می‌توانند مثمر ثمر‌تر واقع شوند.

مشکل اساسی ما در فوتبال همین مدیریت است

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه هواداران سرخپوش دوباره علیه درویش شعار‌هایی دادند و خواستار اخراج او از این تیم شدند، گفت: مشکل اساسی ما در فوتبال همین مدیریت است. سال‌های سال هست که می‌گوییم که ما اگر مدیر کاربلد داشتیم الان فوتبالمان به این وضعیت دچار نمی‌شد. اکنون ما در لیگ نخبگان و قهرمانان آسیا دچار مشکل می‌شویم و از لحاظ کار تیمی، فنی و زیر ساخت‌های باشگاه با تیم‌های آسیایی فاصله داریم و آکادمی‌های حرفه‌ای نداریم که ما بتوانیم تولید بازیکن کنیم و این‌ها مشکلاتی هست که وجود دارد و بخش اعظم آن به مدیریت برمی گردد.

درویش از پرسپولیس رفت نباید مدیر سیاسی بیاید

کلهر درباره اینکه تغییر و تحولات در مدیریت و کادر فنی پرسپولیس باید صورت بگیرد یا نه! گفت: من نمی‌توانم این موضوع را بگویم، اما افراد متخصص باید بیایند و نباید افراد سیاسی بالای سر تیم‌ها باشند. چندین سال است که ما این مشکل را می‌گوییم، اما گوش شنوایی وجود ندارد. به نظرم اگر درویش از پرسپولیس می‌رود نباید یک مدیر سیاسی دیگر به این تیم بیاید.

پرسپولیس برای خروج از بحران باید برابر گل گهر پیروز شود

او درباره اینکه بازی بعدی پرسپولیس برابر تیم گل گهر سیرجان است، گفت: به نظرم بازی خوبی می‌شود و هر ۲ تیم از هم شناخت دارند. مهدی تارتار تیم خوبی درست کرده است و از این طرف هم وحید هاشمیان دیگر باید نتیجه بگیرد. وقتی تیمی نتیجه می‌گیرد حتی اگر آن تیم خوب بازی نکند، اما حواشی از آن تیم دور می‌شود. به نظرم پرسپولیس باید جلوی گل گهر نتیجه بگیرد تا از بحران خارج شود.

کلهر درباره اینکه پرسپولیس قصد دارد ۲ بازیکن خارجی خوب بگیرد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است، بیان کرد: من اعتقاد دارم که پرسپولیس دچار کمبود بازیکن نیست و این تیم بهترین نفرات را به خدمت گرفته است و باید این بازیکنان را ساماندهی کند. استقلال این همه بازیکن گرفته است و بازیکنی که ۲۰۰ میلیون دلار گرفته است را همه هواداران" هو" می‌کنند و می‌گویند او را کنار بگذارید. باشگاه باید سیستم مشخصی داشته باشد و آن می‌تواند به باشگاه کمک کند تا پیشرفت کند. این اتفاقات در باشگاه‌های ما نمی‌افتد و یکسری دلال می‌آیند و بازیکنان را وارد تیم‌ها می‌کنند. مدیران ما باید هوشیار باشند، اما به خاطر اینکه تخصص لازم را ندارند اینها باشگاه را دچار مشکل می‌کنند.

بازی های لیگ هم کم گل و هم بی کیفیت بود

او درباره اینکه در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال در ۸ بازی ۶ گل زده و تعداد تساوی‌های بدون گل هم زیاد است، گفت: به نظرم باز یهای لیگ هم کم گل و هم بی کیفیت بود. من چند بازی لیگ را دیدم و چنگی به دل نمی‌زد و فکر می‌کنم باید یک ذره تیم‌ها هجومی‌تر بازی کنند. به هر حال تعداد گل‌ها در ۲ هفته اول خیلی خوب بود و شاید تیم‌ها شناخت بیشتری از هم پیدا کردند و محتاطانه بازی می‌کنند و یکسری تیم ها، مربیانشان لبه پرتگاه هستند و این خودش استرس برای مربیان پیدا می‌کند.

کلهر بیان کرد: من بازی تراکتور برابر شباب الاهلی امارات را در آنجا دیدم و چقدر فاصله با کشور‌های عربی داریم که همیشه آنها را می‌بردیم. در کار گروهی و زیر ساخت‌ها با تیم‌های آسیای فاصله داریم. سرمایه گذاری یعنی پول زیاد دادن به بازیکن نیست و تیم‌های آسیایی زیر ساخت‌های خود را درست کردند. اکنون پرسپولیس و استقلال ورزشگاه اختصاصی ندارند و آنها در ورزشگاه تختی و شهدای قدس بازی می‌کنند و این‌ها مشکلاتی در فوتبالمان است.

او درباره اینکه وحید هاشمیان بیان کرده که در ورزشگاه آزادی باید بازی کنیم، گفت: به نظرم اگر سرخابی‌ها در ورزشگاه آزادی بازی کنند مطمئنا شرایط خیلی بهتر می‌شود. زمین ورزشگاه شهدای قدس خوب بود، اما زمین ورزشگاه تختی خیلی افتضاح بود و به نظرم نباید در این استادیوم بازی بگذارند و اینها به نفع تیم‌های مقابل است. تیم‌های دیگر مقابل پرسپولیس بسته بازی می‌کنند و زمین خراب هم در کیفیت بازی شان تاثیر می‌گذارد و نتیجه نمی‌گیرند.