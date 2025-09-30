باشگاه خبرنگاران جوان- لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» با موضوع پرونده دفاع مقدس ۱۲ روزه در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه آتش نشانان در جنگ با ایثارگری خود کار‌های بزرگی انجام دادند، اظهار کرد: همکاران ما در آتش نشانی از ساعات اولیه جنگ ۱۲ روزه در خدمت مردم بودند و به خوبی درخشیدند.

وی ادامه داد: با پیشنهاد شهردار تهران مقرر شد که مسئولیت بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ را شهرداری بر عهده بگیرد. دو هزار و ۵۲۱ واحد نیاز به تعمیرات متوسط داشتند که به طور کامل تعیین تکلیف شده و امور مربوط به پنج هزار و ۲۸۰ واحد نیازمند به تعمیرات جزئی، به اتمام رسیده است.

فروزنده با بیان اینکه ۵۹ واحد در چهار ساختمان نیاز به مقاوم سازی داشتند، خاطرنشان کرد: تمام این موارد نیز تعیین تکلیف شده است. در گروه چهارم ۶۶۰ واحد در ۱۲۸ ساختمان نیاز به تخریب و نوسازی داشتند که ۹۰ درصد تعیین تکلیف شده و ما کاملاً آماده‌ایم و ۱۰ درصد باقی مانده نیاز به همراهی مالکین دارد. مابقی امور به توافق و همکاری بین مالکین و سازندگان بستگی دارد.

وی همچنین تصریح کرد: از همان روز‌های اول افراد آسیب دیده از جنگ شامل بیش از ۵۰۰ خانوار در هتل‌ها مستقر شدند که در حال حاضر تنها ۹۲ خانوار در هتل‌ها حضور دارند که امیدواریم امور این خانواده‌ها نیز به نتیجه برسد و در منازل خود مستقر شوند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران تأکید کرد: درواقع آنچه به شهرداری مربوط است، ۱۰۰ درصد تعیین تکلیف شده و امید می‌رود که برای مقاوم سازی و تخریب و نوسازی، مالکین سریعتر به نتیجه برسند.

وی با پرداختن به اختلاف نظر‌های بین مالکین و سازندگان، یادآور شد: ما قرارگاهی را تشکیل دادیم که آماده است اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد حل و فصل کند. ما در آنچه ابلاغ کرده‌ایم انعطاف داریم. بیشتر کسانی که مراجعه نکردند به این دلیل بوده که هنوز به نتیجه نرسیده‌اند که چه کسی سازنده منازل آنها باشد.

فروزنده تصریح کرد: هرجا لازم باشد شهردار تهران از اختیارات خود استفاده خواهد کرد تا بتوان مشکل این خانواده‌ها نیز حل شود.

معاون شهردار تهران در مورد تأمین اعتبارات بازسازی خانه‌های آسیب دیده از جنگ و اظهارات برخی افراد مبنی بر تراکم فروشی از سوی شهرداری برای بازسازی و سودآوری شهرداری از جنگ، گفت: عده‌ای بی انصافی می‌کنند و نگاه سیاسی دارند؛ ما برای تعمیرات جزئی و متوسط پول نقد پرداخت کردیم و دولت یک ریال هم تاکنون به ما پرداخت نکرده است، در حالی که ما تاکنون ۹ همت هزینه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: تراکم تنها در همان ساختمان‌های آسیب دیده اعطا شده است. هزینه تراکم در همان محل صرف می‌شود و به هیچ بخش دیگری نمی‌رود. هر سازنده‌ای که وارد می‌شود، تراکمی دریافت می‌کند که انگیزه نوسازی ساختمان‌های آسیب دیده را داشته باشد.

فروزنده همچنین تصریح کرد: اگر بر اساس طرح تفصیلی، ساختمان آسیب دیده در آن محدوده کشش نداشته باشد و نتوان بیش از ۶ طبقه ساخت، در محلی دیگر ساخته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تلاش ما این است که مشکل تمام کسانی که در هتل‌ها اسکان دارند، برطرف شود، گفت: ما ۲۵۰ میلیون تومان بن خرید کالا به خانواده‌ها پرداخت کردیم و امیدواریم مشکل تأمین منازل آنها نیز برطرف شود و بتوانند به منازل خود بروند.

فروزنده ادامه داد: این بن‌ها برای خرید کالا‌های اساسی پیش بینی شده است. در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم، مقرر شد که شهرداری متولی ارزیابی میزان خسارات وارد شده به وسایل منزل شود. قرار شد دولت چارچوب خود را مشخص، ابلاغ و منابع را تأمین کند تا بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم. برای اینکه کار را سرعت ببخشیم، فرم‌هایی را آماده کردیم که خانواده‌ها خوداظهاری کنند و این فرم به تأیید کارشناسان دادگستری برسد تا با هماهنگی با دولت، هزینه خسارات وارد شده به وسایل خانواده‌های آسیب دیده پرداخت شود.

وی با بیان اینکه میزان خسارات خودرو‌ها به تأیید رسیده و به بیمه ارائه شده است، اظهار کرد: امیدواریم دولت و بیمه نیز همراهی کنند تا تکلیف پرداخت خسارات در این بخش نیز روشن شود.

معاون شهردار تهران گفت: باید آمار خسارات خودرو‌ها و وسایل منزل نهایی شود تا بتوانیم آمار نهایی هزینه‌ها را اعلام کنیم. مواردی همچون آسفالت و بهسازی و نوسازی معابر به دلیل جنگ ۱۲ روزه نیز انجام شده که هزینه آنها جزء موارد اعلامی نیست. مردم این اطمینان را داشته باشند که شهرداری تا آخرین لحظه با قوت در خدمت مردم خواهد بود.

فروزنده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اولویت‌های مدیریت شهری دوره ششم، گفت: شهرداری برای تمام اقدامات باید منابع مالی خود را تامین کند؛ رویکرد تحولی شهردار تهران در چهار محور درون سازمانی، کالبدی، نرم افزاری و هوشمندسازی دنبال و پروژه‌ها بر این اساس تعریف شد.

وی افزود: با بانک‌ها تعاملاتی انجام دادیم و با تسویه بدهی‌ها تسهیلات جدید دریافت کردیم. منابعی هم برای ۵۰ پروژه مشارکتی جذب شد و کنار آن مولد سازی را دنبال کردیم.

فروزنده با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ بودجه ما ۳۷ همت بود که به ۲۳۰ همت در سال جاری رسید، اظهار کرد: یکصد پروژه فرامنطقه‌ای در طول این دوره اجرا شد که می‌توان به خرید هزار و ۴۰۰ اتوبوس داخلی، واردات اتوبوس برقی، بهره برداری از بخشی از پروژه میدان فتح، به نتیجه رسیدن قرارداد واردات واگن‌های مترو و مواردی از این دست اشاره کرد.

وی تأکید کرد: اولویت شورای شهر و شهرداری تهران توسعه حمل و نقل عمومی بود که در بخش‌های مختلف دنبال شد. در بخش عمرانی نیز تلاش شد که تقاطع‌های غیرهمسطح اصلاح شوند و خوشبختانه درصد قابل توجهی از طرح‌ها اجرایی شد.

فروزنده با بیان اینکه پروژه یادگار امام به نوعی همچون بزرگراه امام علی (ع) در غرب تهران است که در حال اجراست، خاطرنشان کرد: در فضای سبز نیز هفت هزار و ۵۰۰ هکتار توسعه داشتیم به طوری که توسعه کمربند سبز تهران به پایان رسید.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به اظهارات مطرح شده مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز برای مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: نزدیک به چهار همت بودجه در شهرداری برای انتقال آب به تهران اختصاص دادیم که ۵۰ درصد آن را پرداخت کردیم.

وی افزود: ۵۰ درصد بافت تهران فرسوده و ناکارآمد است و نمی‌توان آن را رها کرد. این بافت باید حتماً نوسازی شود و اقدامی که در شهرداری انجام شده، اختصاص تسهیلات برای نوسازی آن است. با این اقدام نزدیک به ۸۰ درصد رشد ساخت و ساز در بافت فرسوده را شاهد بودیم.

فروزنده تأکید کرد: باید با همکاری دولت بافت فرسوده را نوسازی کنیم. متأسفانه بیش از ۵۰ درصد افراد مستأجر هستند و ناچار به حاشیه نشینی شده‌اند و باید این مشکل را حل کرد.

وی با بیان اینکه از زمانی که نقش شهرداری در مدیریت حریم گرفته شد، ساخت و ساز غیرمجاز در حریم را شاهد هستیم، اظهار کرد: باید حریم شهر تهران را حفظ کرد. خوشبختانه طرحی در مورد حریم در مجلس در جریان است که امیدواریم به نتیجه برسد.