باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور، ۷ نماینده مازندران به میدان رفتند که تیم‌های کیان نوین نوشهر و آپادانا بابل به ترتیب مقابل مهدیار بابل و شکوه بعثت کرمانشاه به برتری دست یافتند.

شاگردان محمد شیخ الاسلامی در تیم کیان نوین نوشهر با دبل رضا تقوی و گل‌های پرهام اسحاقی و پوریا قربانی، ۴ بر صفر میزبانشان مهدیار بابل را در زمین روستای بیشه سر مغلوب کردند.

در دیگر بازی برگزار شده گروه سوم لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاه‌های کشور، جلالی آمل مقابل میزبانش دوستی مهر تهران به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت.

حسن شاهکویی و آیدین ملک، گل‌های تیم جلالی آمل را به ثمر رساندند.

در بازی‌های گروه چهارم نیز آپادانا بابل با ۲ گل از سد بعثت کرمانشاه در ورزشگاه تختی مشهد گذشت.

امیرعلی قربانی و آرمین میدانسری گلزنان تیم آپادانا بابل با سرمربیگری محمد عنایت تبار در این مسابقه بودند.

شهروند جوان نور و شاهین آمل به نتیجه مساوی ۱ بر ۱ رضایت دادند.

این بازی در ورزشگاه شهید عباسعلی ناطق نوری برگزار شد.

طا‌ها داداشی و حاجی به ترتیب برای شهروند جوان نور و شاهین آمل گلزنی کردند.

پرسپولیس قائمشهر که به مهمانی آبی پوشان گرمسار رفته بود با نتیجه ۲ بر ۲ به کار خود پایان داد.

مهدیار یزدان پناه و آرسام آزرده دروازه آبی پوشان گرمسار را بر روی پاس‌های گل بردیا محمدی باز کردند.