قیمت طلا به رکورد تاریخی جدیدی صعود کرد و جهش روز دوشنبه را ادامه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت طلا به رکورد تاریخی جدیدی صعود کرد و جهش روز دوشنبه را ادامه داد. این افزایش تحت تأثیر چشم‌انداز تعطیلی قریب‌الوقوع دولت آمریکا و تیره کردن مسیر سیاست پولی فدرال رزرو پیش از تصمیم نرخ بهره ماه آینده صورت گرفت.

شمش طلا تا ۰.۹ درصد افزایش یافت و به رقم بی‌سابقه ۳۸۶۷.۲۵ دلار در هر اونس رسید و از اوج ثبت شده در جلسه قبلی که با ۲ درصد افزایش بسته شده بود، پیشی گرفت.

یک جلسه بین رهبران ارشد کنگره و دونالد ترامپ بدون توافق در مورد بودجه کوتاه‌مدت دولت به پایان رسید. این امر، ترس از تعطیلی دولت را تشدید کرده است که می‌تواند مانع از انتشار گزارش‌های اقتصادی شود و سرمایه‌گذاران را از دسترسی به داده‌های حیاتی برای ارزیابی اقتصاد آمریکا محروم کند.

در همین حال، شرکت‌های «نیومونت کورپ» و «باریک ماینینگ کورپ» — دو تولیدکننده بزرگ طلای جهان — هر دو در روز دوشنبه تغییر در رهبری خود را اعلام کردند. 

قیمت طلا در سال جاری ۴۷ درصد افزایش یافته است — در مسیر بزرگترین سود سالانه از سال ۱۹۷۹ — و با تقاضای بانک‌های مرکزی و ازسرگیری کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، یک سری رکورد‌های متوالی را ثبت کرده است. گلدمن ساکس و دویچه بانک اعلام کرده‌اند که انتظار دارند این رالی ادامه یابد.

منبع: بلومبرگ

