رسول خطیبی در صورت تکرار ناکامی در هفته ششم لیگ برابر پیکان در آستانه برکناری از هدایت تیم مس رفسنجان قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم مس رفسنجان با سرمربیگری رسول خطیبی عملکرد ناامید کننده‌ای در لیگ برتر امسال داشته و با کسب تنها ۲ امتیاز از ۵ بازی در قعر جدول رده بندی قرار دارد.

شکست ناامید کننده شاگردان خطیبی در هفته پنجم لیگ برتر برابر استقلال خوزستان باعث شد کاسه صبر طرفداران این تیم لبریز شود و خواستار برکناری خطیبی شوند.

مس روز جمعه و در هفته ششم لیگ برتر در رفسنجان میزبان پیکان است و با توجه به فشار هواداران و اوضاع نابسامان این تیم متمول در قعر جدول، مدیران مس به خطیبی برای کسب نتیجه در این دیدار اولتیماتوم داده‌اند و در صورت ناکامی شنیده‌ها حاکیست یکی از مربیان این تیم به جای خطیبی به صورت موقت هدایت این تیم را بر عهده می‌گیرد.

پیش از این به دنبال فسخ قرارداد عجیب چند بازیکن این تیم توسط خطیبی، ضرر ده‌ها میلیارد تومانی به این تیم وارد شد.

برچسب ها: مس رفسنجان ، لیگ برتر فوتبال ، پیکان
خبرهای مرتبط
کیان نوین نوشهر و آپادانا بابل تیم‌های پیروز هفته نخست لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور
کلهر: پرسپولیس برای خروج از بحران باید برابر گل گهر پیروز شود
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رگ غیرت رئالی‌ها بعد از تحقیر در داربی مادرید باد کرد/ پیروزی سخت آتالانتا در برگامو+ فیلم
اصرار هاشمیان برای استفاده از بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیر تخصصی
الحسین اردن صدرنشین شد؛ سپاهان محکوم به برد در آسیا
بلاتکلیفی در سوپر لیگ کاراته؛ قهرمان را پیدا کنید!
ساپینتو: دنبال اولین برد آسیایی هستیم/ حریف را خوب آنالیز کرده‌ایم
اعلام محرومان هفته ششم لیگ برتر؛ ساپینتو هنوز در دسترس نیست
فلیک: یامال بداند همه چیز استعداد نیست؛ با تیم فوق‌العاده‌ای بازی داریم
صنعت نفت باز هم نبرد/ پاس جنوبی جای مس را گرفت
گیتی پسند، فاتح الکلاسیکوی نفس گیر فوتسال شد
آغاز فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان؛ شکست استقلال در گام نخست
آخرین اخبار
رگ غیرت رئالی‌ها بعد از تحقیر در داربی مادرید باد کرد/ پیروزی سخت آتالانتا در برگامو+ فیلم
اصرار هاشمیان برای استفاده از بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیر تخصصی
آغاز فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان؛ شکست استقلال در گام نخست
بلاتکلیفی در سوپر لیگ کاراته؛ قهرمان را پیدا کنید!
صنعت نفت باز هم نبرد/ پاس جنوبی جای مس را گرفت
الحسین اردن صدرنشین شد؛ سپاهان محکوم به برد در آسیا
گیتی پسند، فاتح الکلاسیکوی نفس گیر فوتسال شد
ساپینتو: دنبال اولین برد آسیایی هستیم/ حریف را خوب آنالیز کرده‌ایم
اعلام محرومان هفته ششم لیگ برتر؛ ساپینتو هنوز در دسترس نیست
فلیک: یامال بداند همه چیز استعداد نیست؛ با تیم فوق‌العاده‌ای بازی داریم
ملی‌پوشان وزنه‌برداری با عارف دیدار کردند
شکست سنگین شاگردان اوسمار در لیگ نخبگان آسیا
قهرمان ۴ دوره جهان پس از شکست مقابل پدیده ایرانی از کشتی کنار کشید
تبعات ماندن طولانی مدت درویش در پرسپولیس
تجلیل رییس‌جمهور از تیم‌های ملی کشتی+ تصاویر
جلسه مربی تیم ملی فوتبال با مدیران سازمان لیگ
نماینده داوری کشتی ایران به زاگرب می‌رود
نتایج تاثیرگذار نمایندگان فوتبال ایران برای سهمیه در آسیا
استقبال هواداران روسی از دیدار آتی ایران و روسیه/ همه بلیت‌ها فروخته شد
مانولوپولوس به ایران بازگشت
امضای قرارداد بازیکنان آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال
قرارداد ۳۳۰ میلیارد ریالی استقلال برای تولید محتوا
قهرمانی زنان کاوا؛ تمرین شاگردان لی در سالن اصلی مسابقات
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
اولتیماتوم مدیران مس رفسنجان به رسول خطیبی
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
کاپیتانی که به پرسپولیس جان داد
نامه عجیب یک مدیرکل در وزارت ورزش؛ با من هماهنگ باشید!
صعود دختران و تثبیت جایگاه مردان در رده‌بندی جهانی تنیس روی میز
باشگاه سایپا به کمپین «اخراج اسرائیل از جام جهانی» پیوست