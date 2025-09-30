باشگاه خبرنگاران جوان - تیم مس رفسنجان با سرمربیگری رسول خطیبی عملکرد ناامید کننده‌ای در لیگ برتر امسال داشته و با کسب تنها ۲ امتیاز از ۵ بازی در قعر جدول رده بندی قرار دارد.

شکست ناامید کننده شاگردان خطیبی در هفته پنجم لیگ برتر برابر استقلال خوزستان باعث شد کاسه صبر طرفداران این تیم لبریز شود و خواستار برکناری خطیبی شوند.

مس روز جمعه و در هفته ششم لیگ برتر در رفسنجان میزبان پیکان است و با توجه به فشار هواداران و اوضاع نابسامان این تیم متمول در قعر جدول، مدیران مس به خطیبی برای کسب نتیجه در این دیدار اولتیماتوم داده‌اند و در صورت ناکامی شنیده‌ها حاکیست یکی از مربیان این تیم به جای خطیبی به صورت موقت هدایت این تیم را بر عهده می‌گیرد.

پیش از این به دنبال فسخ قرارداد عجیب چند بازیکن این تیم توسط خطیبی، ضرر ده‌ها میلیارد تومانی به این تیم وارد شد.