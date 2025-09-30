مدل جی‌پی‌تی-۵ به حل یکی از سرسخت‌ترین مسائل حل‌نشده محاسبات کوانتومی کمک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در علوم رایانه، NP به مسائلی اشاره دارد که در آنها می‌توان به سرعت راه‌حل را تایید کرد، حتی اگر یافتن آن راه‌حل زمان بسیار زیادی ببرد. این دسته از نظریه‌ها، بخش زیادی از نظریه پیچیدگی مدرن را هدایت کرده‌اند. همتای کوانتومی آن، نظریه کوانتومی QMA است که در آن، اثبات نه به صورت رشته‌ای از بیت‌ها، بلکه به صورت یک حالت کوانتومی شکننده ارائه می‌شود.

به نقل از آی‌ای، محققان اکنون می‌گویند هوش مصنوعی جی‌پی‌تی-۵ شرکت اوپن‌ای‌آی به اثبات محدودیت‌های سختگیرانه در QMA کمک کرده است. این مدل یک عبارت ریاضی را پیشنهاد کرد که منجر به دستیابی به موفقیت در میزان کاهش خطا شد. این مطالعه ممکن است یکی از اولین مواردی باشد که هوش مصنوعی گامی ملموس در تحقیقات پیچیدگی کوانتومی برداشته است.

تعیین مرز‌ها در QMA

اسکات آرونسون از دانشگاه تگزاس در آستین و فریک ویتیوین از آمستردام مقاله جدیدی در این مورد نوشتند.

در QMA، یک اثبات‌کننده به نام مرلین یک شاهد کوانتومی را برای یک تاییدکننده به نام آرتور ارسال می‌کند. آرتور یک الگوریتم کوانتومی را اجرا می‌کند تا تصمیم بگیرد که آیا آن را بپذیرد یا خیر. دو عدد، این سیستم‌ها را تعریف می‌کنند. احتمال دارد که آرتور یک اثبات معتبر را بپذیرد و به آن کامل بودن، گفته می‌شود. همچنین احتمال دارد که او به اشتباه یک اثبات نادرست را بپذیرد که به این صحت گفته می‌شود.

روش‌های تقویت (Amplification) می‌توانند با تکرار آزمون و ترکیب نتایج، میزان خطا را کاهش دهند. جفری و ویتوین نشان دادند که «کامل بودن» با سرعتی فوق‌العاده زیاد به ۱ میل کند؛ نه فقط با سرعت نمایی، بلکه با سرعتی حتی بالاتر یعنی دوبرابر نمایی. پرسش این بود که آیا می‌توان فراتر از آن هم رفت یا نه.

سهم کلیدی جی‌پی‌تی-۵

آرونسون در تحلیل مشکل داشت و به جی‌پی‌تی-۵ روی آورد. اولین پیشنهادات مدل، اشتباه بود، اما بعد از چند بار رفت و برگشت، مدل پیشنهاد کرد که مسئله را با تعریف یک تابع واحد دوباره بازنویسی کنند؛ تابعی که نشان می‌داد احتمال پذیرش (قبول شدن) چقدر به یقین (۱۰۰٪) نزدیک است. این ایده تعیین‌کننده بود. محققان با استفاده از نظریه تقریب نشان دادند که «کامل بودن» به معنای احتمال قبول کردن حالت درست، نمی‌تواند بیشتر از نزدیک شدن دوبرابر نمایی به عدد یک باشد و «صحت» یا (soundness) به معنای رد کردن حالت نادرست، نمی‌تواند کمتر از نمایی کوچک شود.

برخی منتقدان گفتند که بینش جی‌پی‌تی-۵ چیز بدیهی بوده است. آرونسون در پاسخ می‌گوید: پیشنهاد GPT ۵-Thinking برای استفاده از آن تابع، باید برای ما بدیهی می‌بود. این برای ما بدیهی می‌شد اگر دانش بیشتری داشتیم، یا زمان بیشتری صرف مطالعه‌ی مقالات و پرسیدن از متخصصان کرده بودیم.

این پژوهش پرسش‌های بزرگی را همچنان باقی می‌گذارد. اما یک نقطه عطف مهم به شمار می‌آید: هوش مصنوعی دیگر فقط در نوشتن مقاله یا کدنویسی خلاصه نمی‌شود. در این مورد خاص، به پر کردن شکافی کمک کرده است که چند دهه در یکی از انتزاعی‌ترین شاخه‌های علوم رایانه وجود داشته است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: علوم رایانه ، جی پی تی ، محاسبات کوانتومی ، هوش مصنوعی
خبرهای مرتبط
جلسه مربی تیم ملی فوتبال با مدیران سازمان لیگ
یک ویژگی جدید  از ChatGPT که می‌تواند قبل از اینکه شما بپرسید با شما تعامل کند!
ایده‌های نوآورانه برای رفع چالش‌های کشور حمایت می‌شوند
رونمایی از نخستین فراخوان هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی و امداد و نجات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستاورد‌های علمی کشور چندین برابر بودجه‌های محدود است
آموزش و پرورش ستون مقاومت در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه
صرفه‌جویی ارزی ۲ میلیون دلاری در تولید ست لوله اکسیژناتور بومی+ فیلم
برگزاری اولین دوره المپیاد بین‌المللی نانو برای دانش‌آموزان با حضور ۲۰ کشور به میزبانی ایران
ایران توان تولید بیش از ۷۰ نوع رادیوایزوتوپ را دارد
آخرین اخبار
برگزاری اولین دوره المپیاد بین‌المللی نانو برای دانش‌آموزان با حضور ۲۰ کشور به میزبانی ایران
ایران توان تولید بیش از ۷۰ نوع رادیوایزوتوپ را دارد
دستاورد‌های علمی کشور چندین برابر بودجه‌های محدود است
صرفه‌جویی ارزی ۲ میلیون دلاری در تولید ست لوله اکسیژناتور بومی+ فیلم
آموزش و پرورش ستون مقاومت در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه
اهمیت ارائه خدمات به سالمندان و حمایت از آنها در قالب برنامه‌های محله محور
هیچ کلاسی به صورت مجازی برگزار نخواهد شد
رکوردشکنی تاریخی پژوهشگران در ارسال طرح‌های پژوهشی به بنیاد ملی علم ایران
هشدار برای بهره‌گیری از مدل‌های عظیم ۶۰۰ میلیاردی در طرح‌های هوش‌مصنوعی
«جی‌پی‌تی» به حل یکی از سرسخت‌ترین مسائل کوانتومی کمک کرد
رونمایی از نخستین فراخوان هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی و امداد و نجات
چاپ سه کتاب جدید درباره جنگ ۱۲ روزه در مدارس کشور
موشک «آلفا» در جریان آزمایش پیش از پرواز منفجر شد
بی‌حسی پا‌ها از زانو به پایین را جدی بگیرید/ زنگ خطر بیماری‌های عصبی و عروقی
بررسی عدم ممنوعیت خدمات زیبایی توسط پزشکان عمومی در کمیته صلاحیت‌های حرفه‌ای
اجرای طرح مکمل‌یاری «ویتامین D» و «آهن» در مدارس متوسطه/ ضرورت واکسیناسیون پایه دهمی‌ها و تزریق «واکسن توأم»
آیا زنان واقعاً کمتر از مردان خروپف می‌کنند؟
پیری زودرس؛ میراث پدران سیگاری