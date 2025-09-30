نقطه پر تصادف و پر تردد محور شهید صالحی بابل با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان روشن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - اسماعیل فولادی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت به منظور افزایش ضریب ایمنی کاربران جاده‌ای، نقطه پر تصادف و پر تردد محور شهید صالحی بابل محدوده روستایی صورت به طول ۲ کیلومتر و ۶۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان با مشارکت دهیاری روشن شد.

او افزود: محور شهید صالحی بابل از محور‌های پرتصادف شهرستان بابل محسوب می‌گردید که با کارشناسی‌های بعمل آمده و ایجاد روشنایی با ۵۹ اصله چراغ روشنایی ایمن گردید.

فولادی گفت: مهمترین کارکرد سیستم‌های روشنایی ایجاد دید آسان و دقیق، امکان تشخیص وسایل نقلیه در فاصله مناسب، تشخیص به موقع موانع، علائم و تابلو‌های راهنمایی و رانندگی در محورهاست.

معاون راهداری استان ادامه داد: حداقل مقدار مورد نیاز روشنایی سطح راه بستگی به نوع آن، سرعت و حجم ترافیک شبانه راه، وضعیت مکان‌های اطراف راه و کاربری آن و همچنین میزان عبور و مرور عابرین پیاده دارد.

فولادی درباره عدم اجرای سیستم روشنایی در برخی از راه‌های استان، گفت: با توجه به اعتبارات محدود احداث سیستم روشنایی با اولویت تونل‌ها، زیرگذرها، تقاطع غیرهمسطح، همسطح، نقاط حادثه خیز، مه گیر و ... است.

او در همین رابطه افزود: هدف از روشنایی راه‌ها، دستیابی به حدی از قابلیت دید می‌باشد که رانندگان و عابرین پیاده را قـادر بـه رویـت سریع، مشخص و قابل تفکیک کلیه جزییات مهم شیء مورد نظر، همترازی جاده و هرگونـه مانعی که ممکن است در جاده حضور پیدا کند، می‌نماید.

در حال حاضر بیش از ۴۵۰ کیلومتر از راه‌های ارتباطی مازندران دارای روشنایی می‌باشند.

