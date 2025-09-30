وزیر دادگستری گفت: پیگیری حقوقی تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا با جدیت ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ امین حسین رحیمی در همایش نبرد حقوقی علیه جنایات بین المللی با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایات و تجاوزات اخیر علیه کشور گفت: دشمنان برخلاف همه موازین و قواعد بین‌المللی به ما حمله کردند، اما بحمدالله با مقاومت ملت و نیرو‌های مسلح ناچار شدند، تجاوز خود را متوقف کنند. با این حال، پیگیری حقوقی این جنایات باید با جدیت دنبال شود و به نتیجه برسد.

رحیمی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی افزود: ایشان فرمودند این موضوع نباید مغفول بماند و حتماً باید با جدیت پیگیری شود. ما نیز از قبل این روند را آغاز کرده‌ایم و اگرچه ممکن است زمان‌بر باشد، اما تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش می‌کنند اقدامات خود را در پوشش‌های حقوقی توجیه کنند، اظهار کرد: ما باید با مستندسازی دقیق و استفاده از ظرفیت قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی، راهکار‌های حقوقی لازم را برای جبران خسارت‌ها بیابیم. هرچند نفوذ برخی قدرت‌ها در مجامع بین‌المللی مانع‌تراشی می‌کند، اما نباید از پیگیری حقوقی دست بکشیم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: کار مستندسازی با کمک کارشناسان در حال انجام است و مستندات باید به گونه‌ای باشد که احکام صادره در دادگاه‌های داخلی قابلیت شناسایی و اجرا در سایر کشور‌ها را نیز داشته باشد.

وی با اشاره به خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده بر مردم گفت: بسیاری از خانواده‌ها، به ویژه خانواده شهدا، جانبازان و آسیب‌دیدگان جنگ اخیر، همچنان متحمل خسارت‌های سنگین معنوی هستند. این خسارت‌ها باید در کنار خسارت‌های مادی، در دادخواست‌ها مورد مطالبه قرار گیرد.

رحیمی اضافه کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به برکت خون شهدا، پایداری مردم و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، دشمن به اهداف خود نرسید و ناچار به عقب‌نشینی شد. ما هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده‌ایم، اما در دفاع پیروز شدیم. اکنون نیز در عرصه حقوقی باید مستند و جدی وارد عمل شویم تا خسارات وارده جبران گردد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی گفت: این نبرد حقوقی یادگاری ماندگار از جامعه حقوقی کشور خواهد بود و ان‌شاءالله با پیگیری دقیق، به پیروزی و احقاق حقوق ملت منجر خواهد شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: وزیر دادگستری ، قوه قضاییه
خبرهای مرتبط
 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
فضای مجازی پر از شایعه سازی و دروغ پراکنی است
نتایج آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد
هشدار رئیس قوه قضاییه به عناصر و عوامل مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همسر سابقم ۹۰۰ گرم طلا به من بدهکار بود
کشت خشخاش در ایران صحت ندارد
«تغییر مسیر ناگهانی» و «حرکت با دنده عقب» مهم‌ترین عوامل تصادفات فوتی پایتخت
غافلگیری سارقان موبایل قاپ در بن بست پلیس
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: هیچ راننده‌ای بدون بیمه نمی‌ماند
آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس/ کلثوم اکبری به ۱۰ فقره قصاص محکوم شد
کشف بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی خارجی قاچاق در جنوب شرق تهران
تکلیف پلیس راهور در احراز آدرس معاملات خودرو
خشونت مردان علیه زنان ۳۰ برابر بیشتر از خشونت زنان علیه مردان
حضور قضات در مدارس برای آموزش مهارت‌های اجتماعی؛ گامی مؤثر در پیشگیری از جرم میان نوجوانان
آخرین اخبار
استاندار تهران: متخلفان قانون‌گریز در حوزه عدم ثبت انبار‌ها مشمول برخورد خواهند شد
خطر بیخ گوش مجتمع‌های تجاری بوستان، مهستان و قائم/ مراکز تجاری ناایمن پایتخت را بشناسیم
اجرای ۱۰ برنامه برتر برای کاهش حوادث ناشی از کار در سال جاری و سال آینده
۴۶ درصد سالمندان بهزیستی دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند
اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا
مستندسازی، پایه اصلی پرونده‌های حقوقی علیه تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است
زبان بازار برنج تغییر سیاست اشتباه را به مسئولان گوشزد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: هیچ راننده‌ای بدون بیمه نمی‌ماند
«تغییر مسیر ناگهانی» و «حرکت با دنده عقب» مهم‌ترین عوامل تصادفات فوتی پایتخت
کشت خشخاش در ایران صحت ندارد
کشف بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی خارجی قاچاق در جنوب شرق تهران
کمبود ۸۰۰۰ پارکینگ در مرکز اصلی شهر تهران/ توسعه پارکینگ در کلان شهر‌ها ضرورت دارد
حل مشکل مسکن جامعه ایثارگری از اولویت‌های بنیاد شهید است
خشونت مردان علیه زنان ۳۰ برابر بیشتر از خشونت زنان علیه مردان
آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس/ کلثوم اکبری به ۱۰ فقره قصاص محکوم شد
احداث ۳۰ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی برای مددجویان تا پایان سال جاری
حضور قضات در مدارس برای آموزش مهارت‌های اجتماعی؛ گامی مؤثر در پیشگیری از جرم میان نوجوانان
آموزش همگانی مخاطرات و کمک‌های اولیه در جمعیت هلال احمر
سختی کار آتش‌نشانان در انتظار تصویب هیأت دولت است
غافلگیری سارقان موبایل قاپ در بن بست پلیس
۹۰ درصد ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
همسر سابقم ۹۰۰ گرم طلا به من بدهکار بود
ترافیک در معابر پرتردد تهران سنگین گزارش شده است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
تکلیف پلیس راهور در احراز آدرس معاملات خودرو
دستیاران علوم پزشکی زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار گرفتند
راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ برای گزارش اتباع غیرمجاز در استان تهران
تقدیر سرپرست حجاج ایرانی از «سحر امامی» مجری شبکه خبر
ثبت بیش از ۲ هزار وکالت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه
خروج بیش از ۲ هزار ساختمان تهران از لیست ساختمان‌های پرخطر